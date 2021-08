LEMBREM-SE DO SEU CRIADOR!

Amado Criador, quero sempre ter o Senhor em minha mente e coração. Perdoa-me se houve tempos de esquecimentos em que eu me afastei de Ti. Ajuda-me em todas as fases da minha vida ter o Senhor em primeiro lugar, e não me esquecer do Senhor. Em tempos bons ou difíceis, que o meu coração seja completamente fiel e dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus, Amém!