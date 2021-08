Tensão: BOLSONARO ESTÁ JOGANDO AS CARTAS NO CONFRONTO COM O JUDICIÁRIO

A crise institucional piorou consideravelmente nesta sexta-feira (20), e chegamos a um impasse entre os poderes Executivo e Judiciário.

O presidente Jair Bolsonaro ampliou o ataque ao Supremo Tribunal Federal, que acusa de não respeitar a Constituição, e tomou em troco uma nota de repúdio do próprio STF, que acusa Bolsonaro de não respeitar o Estado de Direito.

A crise aprofundou-se depois de duas peças jurídicas de Bolsonaro, uma contestando o regimento interno da corte e a outra pedindo ao Senado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Do ponto de vista jurídico, as duas peças apresentadas por Bolsonaro são fracas, mal formuladas e têm poucas chances de prosperar, tanto no Judiciário quanto no Senado.

Do ponto de vista político, Bolsonaro está jogando as cartas no confronto com o Judiciário.

(Da Redação com CNN)