Foz do Iguaçu: PREFEITO GASTOU 42 MILHÕES COM FOZHABITA, E NENHUMA CASA FOI CONSTRUÍDA

Em Foz do Iguaçu, enquanto mais de 12 mil famílias estão na fila de espera por uma moradia, o prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado) autorizou nos últimos cinco anos um orçamento global de R$ 42 milhões no Instituto de Habitação sem ter construído uma única casa com recursos próprios dos cofre municipais. O levantamento foi feito pelo IGUASSU News ao analisar os orçamentos do Fohabita a partir de 2017 quando Brasileiro assumiu a prefeitura.

O custo médio para construir uma casa do zero, de acordo com o CUB (Custo Unitário da Construção Civil) do Sinduscon de março de 2021, é de R$ 1.554,54/m² (https://sindusconsp.com.br/cub/). Ou seja, com os 48 milhões gastos até agora no Fozhabita pelo prefeito de Foz do Iguaçu, seria possível construir mais de 3 mil casas em terrenos próprios ou desapropriados pela prefeitura.

Os números mostram que o instituto foi transformado em cabide de emprego para acomodar pessoas do grupo do prefeito nos cargos comissionados. Neste período, o prefeito criou as funções de carreira, pois até então os servidores efetivos eram emprestados de outros setores da prefeitura. Entretanto, os cargos comissionados para acomodar apadrinhados políticos foram mantidos.

O pior é que nesse tempo, com orçamento astronômico, o Fozhabita não construiu sequer uma casa. As moradias entregues na região da Vila C foram feitas por meio da Itaipu. E os condomínios como Angatuba foram construídos pela Caixa, com recursos federais, um programa em que o Fozhabita apenas seleciona as famílias da lista de espera.

Desperdício – “O Fozhabita não constrói casa. Os gastos são só para fazer cadastros e pagar folha, como um grande cabide de emprego. A existência do instituto não se justifica. Tem que ser extinto ou cumprir a função de construir casas ou promover a regularização fundiária e não fazer por meio de empresa terceirizada com custo de R$ 2,5 mil por regularização”, opinou um leitor que levantou a questão do desperdício do dinheiro público.

Em 2016, o então governo Reni Pereira/Ivone, propôs um orçamento para o Fozhabita e a Câmara aprovou no valor de R$ 3,6 milhões para 2017 – ano que viria a ser o primeiro ano do governo Chico Brasileiro/Bobato. Além de fazer suplementações para 2017, Brasileiro triplicou o orçamento do instituto para o ano seguinte, fixando em R$ 9,4 milhões.

Em 2019 o orçamento foi mantido praticamente no mesmo patamar ficando em R$ 8,6 milhões. Para 2020, ano eleitoral, Chico Brasileiro, elevou ainda mais o orçamento do Fozhabita fixando em R$ 12 milhões. Para esse ano de 2021, ele voltou ao patamar anterior de R$ 8,8 milhões. Em razão da pandemia, o valor foi reduzido na previsão, que pode ser confirmado na lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) onde constam R$ 5,9 milhões.

9 MIL FAMÍLIAS AGUARDAM POR REGULARIZAÇÃO DE LOTES OU CASAS

Dados do próprio Fozhabita apontam que Foz do Iguaçu tem aproximadamente 9 mil famílias à espera da regularização de lotes urbanos ou casas. Recentemente, o prefeito Chico Brasileiro enviou à Câmara um projeto, que acabou aprovado, autorizando a contratação de empresa particular para realizar um serviço que o Fozhabita poderia fazer – juntar documentação para entrar com processo de regularização.

Entretanto, a terceirização deve custar cerca R$ 2,5 mil para cada família interessada em obter a escritura do imóvel, muitos ocupados há mais de 30 anos. Todo o processo pretendido por Brasileiro está sob suspeitas em razão das denúncias de favorecimento a um grupo de advogados político e historicamente ligado a ele, inclusive da época em que fazia parte do PCdoB.

Enquanto isso, a cidade começa a sofrer uma nova onda de ocupações, conforme divulgado pela imprensa. É inadmissível a ausência de programa habitacional eficiente, com priorização da aplicação de recursos do erário municipal na construção de moradias, ao invés do perdularismo existente no gasto, basicamente, para custeio da pesada “máquina” que é o Fozhabita, principalmente pelos altos gastos com cargos comissionados e quadro próprio que não justifica a relação custo benefício da citada autarquia do município.

Câmara Municipal – Nossa reportagem tentou descobrir se existe algum requerimento ou pedido de informações dos fiscais do atos do Poder Executivo, os vereadores, sobre os gastos milionários feitos pelo Fozhabita, sem que sequer uma única casa, pelo que se pode apurar, tenha sido construída com recursos próprios da prefeitura. Lamentavelmente, os vereadores locais parecem não se interessar em saber quanto e como se gasta o dinheiro no Fozhabita.

Enquanto Isso –Dados divulgados pela própria prefeitura dão conta de que 12 mil famílias caíssem na extrema pobreza durante os mais recentes anos da gestão Chico Brasileiro, e com as pessoas sem dinheiro para aluguel, as ocupações vem aumentando, agravando ainda mais a demanda por habitações populares no município. A déficit de casas em Foz do Iguaçu, segundo técnicos ouvidos pelo IGUASSU News, é de aproximadamente 900 unidades por ano.

