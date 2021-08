Futebol Internacional: SAMPAOLI SE IRRITA E GERSON TROCA SOCOS EM BRIGA NO FRANCÊS

Cenas lamentáveis tomaram conta do jogo entre Nice e Olympique de Marselha, no Campeonato Frances, neste domingo (22). O Nice vencia por 1 a 0 quando Payet, destaque do Marselha, se aproximou da torcida rival para cobrança de escanteio. Nesse momento, torcedores começaram a atirar garrafas no jogador, que jogou de volta contra as centenas de fãs na arquibancada. Foi aí que o caos se instaurou.

A torcida do Nice desceu das fileiras como uma avalanche e invadiu o gramado. Paralalemante a isso, jogadores dos dois times tentavam conter o tumulto enquanto outros estavam tão insandecidos quanto os torcedores.

Gerson foi um dos atletas que trocou socos com os adversários, aumentando ainda mais a confusão. Nas imagens, é possível ver o ex-jogador do Flamengo brigando feio com um rival enquanto companheiros tentam apaziguar a situação.

(Da Redação com R7)