Pane: FORÇA AÉREA BRASILEIRA SUBSTITUI AERONAVE QUE LEVA AJUDA HUMANITÁRIA AO HAITI

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que a aeronave KC-390 Millennium que decolou hoje (22) para levar ajuda humanitária ao Haiti precisou ser substituída. O motivo informado foi uma questão técnica. Segundo a FAB, o avião cargueiro fez um pouso, que já estava programando, na Base Aérea da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Antes de checar ao Haiti, o avião ainda fará uma escala em Boa Vista.

O novo horário de decolagem passou para amanhã (23), às 8h, devido às restrições de horário para pouso em Porto Príncipe capital do Haiti.

Partindo da Base Aérea de Brasília, o KC-390 decolou na manhã de hoje levando cerca de 7 toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de 3,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos do Ministério da Saúde. A missão tem por objetivo ajudar o Haiti a amenizar os problemas decorrentes de terremotos que atingiram o país desde o dia 14 de agosto, resultando em mais de 2 mil mortes e 10 mil feridos até o momento.

CONFIRA O COMUNICADO DA FAB

“Uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou na manhã deste domingo (22), de Brasília (DF) com destino a Porto Príncipe, capital do Haiti. O pouso técnico na Base Aérea do Cachimbo, localizada no sul do Pará, ocorreu normalmente e já estava previsto originalmente na rota. Por uma questão técnica, houve a necessidade da troca por outra aeronave do mesmo tipo, realizando-se a transposição da carga e dos passageiros naquela localidade.

A aeronave prossegue para Boa Vista (RR), ainda hoje, conforme previsto. Entretanto, a decolagem da FAB para o Haiti foi reprogramada para 8h (local) de segunda-feira (23) devido às restrições de disponibilidade de horários para pouso em Porto Príncipe”.

(Da Redação com Agência Brasil)