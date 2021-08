Afeganistão: INCÊNDIO É RELATADO NO AEROPORTO DE CABUL

Muslim Shirzad, responsável por compartilhar os vídeos em sua plataforma Twitter, foi apresentador sênior de programas políticos no canal de notícias afegão TOLO News. No entanto, até o momento ainda não houve nenhuma confirmação oficial sobre o incidente no aeroporto.

Nesta segunda-feira (23), a Autoridade Afegã de Aviação Civil anunciou a suspensão de todos os voos de e para o aeroporto de Cabul, até informação em contrário. A autoridade exortou os cidadãos a não se deslocarem ao aeroporto “de modo a evitar multidões e possíveis incidentes”. Porém, o órgão informou que está trabalhando para retomar os voos domésticos e internacionais o mais rápido possível. Desde que tomou o poder em Cabul, o Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em outros países) tem assegurado nas últimas semanas que será mais brando do que no passado. Contudo, muitos afegãos têm tentado fugir do país com medo de serem perseguidos pelo movimento, especialmente se cooperaram com as forças militares estrangeiras durante os últimos 20 anos de guerra. (Da Redação com Sputnik)