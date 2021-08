Foz do Iguaçu: EM REUNIÃO DO TRANSPORTE, MANINHO DEFENDE QUALIDADE DO SERVIÇO E REDUÇÃO DA TARIFA

Na manhã desta segunda-feira, 23, alguns vereadores foram convidados a participar de uma reunião com a Comissão de Transporte, com o intuito de encontrar soluções imediatas para a situação do transporte coletivo em Foz do Iguaçu, buscando contemplar os usuários.

Dentre os vereadores está Valdir de Souza (Maninho) que participou das discussões, apresentando idéias como, por exemplo, medidas para reduzir o custo de locomoção para jovens e pessoas com dificuldades. “Nosso interesse é de buscar a isenção dessas tarifas, ou ao menos uma redução drástica nas tarifas cobradas à população iguaçuense neste momento” afirmou o vereador.

Maninho informou também que outra proposta debatida na reunião conjunta da Comissão de Transporte é o pagamento às empresas por quilometro rodado de forma a garantir o equilíbrio financeiro do sistema para não prejudicar os usuários nem inviabilizar as empresas. Não havendo outras soluções, os encaminhamentos ocorrem no sentido de por meio de um entendimento haja uma saída pacífica para o rompimento do contrato e realização de nova licitação.

TRANSPORTE JÁ FOI TEMA DE AUDIÊNCIA NA CÂMARA

Vale destacar que no início do mês de agosto, vereadores, autoridades e especialistas, se reuniram na Casa de Leis para discutir questões relacionadas ao transporte coletivo e a mobilidade urbana de Foz do Iguaçu.

As reivindicações da população foram apresentadas ao Diretor Superintendente do FOZTRANS durante o evento, assim como a apresentação de uma lista de encaminhamentos para melhorias no transporte, sua gestão, tarifas, abordagem do assunto e condição dos veículos.

Não é de hoje que o transporte coletivo é tema de discussão na Câmara de Vereadores, e cada vez mais, o assunto tem tido relevância entre líderes e autoridades, para melhorar o funcionamento, atendendo as demandas da comunidade.

(Da Redação com Assessoria)