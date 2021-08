Fozdo Iguaçu: INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SEGUEM ATÉ O DIA 8 DE SETEMBRO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu nesta segunda-feira (23) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores de educação infantil e secretários de escola. O edital foi publicado na última quarta-feira (18), no Diário Oficial do Município.

As inscrições seguirão até o dia 08 de setembro e devem ser feitas de forma presencial, das 8h às 17 horas, no Protocolo Geral, na Praça Getúlio Vargas, nº 280, ao lado da Prefeitura.

“Reforçamos o número de servidores para este atendimento, e apesar do grande número de candidatos hoje pela manhã, o processo de inscrição está sendo rápido, em torno de dez minutos”, comentou o supervisor do Protocolo Geral, Gilmar Boita.

A contratação destes profissionais atende à necessidade da Secretaria Municipal da Educação de suprir a demanda de professores nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), em caráter excepcional e temporário.

Serão disponibilizadas 250 vagas para professor de educação infantil e 32 para secretário de escola, para chamamento imediato e formação de cadastro de reserva.

O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de títulos de escolaridade e aperfeiçoamento profissional. O contrato será pelo prazo de um ano.

Para fazer a inscrição, é necessário preencher os dados pessoais na ficha de inscrição (disponível no edital), anexar fotocópias simples e legíveis dos documentos (RG, CPF ou CNH), bem como de todos os documentos comprobatórios dos itens relacionados à escolaridade e aperfeiçoamento profissional.

REQUISITOS

Para concorrer à vaga, professores devem possuir formação mínima com habilitação específica para atuação na Educação Infantil, obtida em nível de Magistério ou Normal Superior ou Pedagogia. Para secretário de escola é necessário ter o Ensino Médio Completo. O salário para professor é de R$ 2,9 mil, com 40 horas semanais, e R$ 2,6 mil para secretário de escola com 40 horas semanais.

No dia 14 de setembro será publicada a classificação provisória e no dia 20 de setembro a classificação final.

(Da Redação com AMN)