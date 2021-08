França: JOGO DA 1ª DIVISÃO É INTERROMPIDO APÓS TORCEDORES INVADIREM CAMPO

Um jogo de futebol da primeira divisão na França entre o Nice e o Olympique de Marseille foi abandonado no domingo (22) depois que torcedores invadiram o campo e iniciaram uma briga generalizada envolvendo jogadores e equipe técnica.

“O jogo entre Nice e Marseille no domingo à noite terminou prematuramente, pois – após distúrbios no campo envolvendo torcedores da casa e jogadores que levaram a uma interrupção de mais de uma hora – a partida não foi terminada”, disse a Ligue 1 em seu site.

Os distúrbios no estádio Allianz Riviera, do Nice, foram registrados quando o jogo se aproximava do fim.

Aos 75 minutos – com a equipe da casa vencendo por 1-0 com gol de Kasper Dolberg – garrafas de água foram atiradas contra os jogadores do Marseille quando a equipe visitante se preparava para cobrar um escanteio.

Uma garrafa atingiu o atacante do Marseille Dimitri Payet nas costas, que jogou o objeto de volta para a multidão.

Os companheiros de equipe de Payet, Álvaro Gonzalez e Matteo Guendouzi, correram para apoiá-lo, enquanto o capitão do Nice, Dante, tentava acalmar a crescente tensão.

A equipe de segurança tentou conter os torcedores na seção do estádio onde o escanteio deveria ter sido cobrado, mas eles acabaram entrando em campo.

Com uma confusão entre os torcedores, os dois grupos de jogadores e equipe técnica, os jogadores do Nice e a segurança tentaram acalmar a situação, mas a essa altura dezenas de torcedores estavam em campo.

O jogo foi interrompido e as duas equipes abandonaram o gramado, com mais empurrões, enquanto o treinador do Marseille, Jorge Sampaoli, teve de ser contido pela sua equipe.

Depois de um atraso de mais de uma hora, os árbitros tentaram reiniciar o jogo, mas o time de Marselha se recusou a retornar ao campo, alegando preocupações com a segurança.

“Após os graves incidentes no jogo entre OGC Nice – Olympique de Marseille… a Comissão Disciplinar da LFP convoca os dois clubes para sessão na quarta-feira, 25 de agosto de 2021”, disse Ligue 1 nesta segunda-feira (23).

‘Manter a percepção pública’

Em um vídeo postado no Twitter após o jogo de domingo, o presidente do Marseille, Pablo Longoria, disse que o incidente era “inaceitável”.

“A Ligue 1 decidiu que o jogo devia recomeçar. Mas decidimos, pela segurança dos nossos jogadores, que foram atacados e porque o gramado foi invadido, que não podíamos regressar a campo, pois a segurança dos nossos jogadores não estava garantida”, explicou.

O Marseille já teve problemas com torcedores adversários que atiram objetos contra seus jogadores durante os jogos.

Há duas semanas, a vitória por 3 a 2 em Montpellier foi interrompida por alguns instantes depois que os torcedores jogaram garrafas no campo, algo que Longoria também ressaltou.

“Esta já é a segunda vez nesta temporada que estamos nesta situação: já aconteceu em Montpellier. Lá, decidimos retomar o jogo. O que aconteceu hoje é completamente inaceitável. Devemos abrir um precedente para o futebol francês, tomando uma posição”, afirmou.

“O árbitro do jogo de hoje falou ao (treinador) Jorge Sampaoli e para mim que, de fato, a segurança do jogo não estava garantida e por isso decidiu parar a partida. No entanto, a Ligue 1 decidiu que o jogo deve ser retomado, para manter a percepção do público. Não é aceitável para nós. É por isso que decidimos não voltar ao gramado e é por isso que regressaremos a Marselha esta noite.”

Após invasão dos torcedores do Nice, Olympique de Marseille se recusou a voltar a campo

A Ligue 1 não respondeu ao pedido da CNN para comentar os distúrbios na Arena Allianz.

O presidente do Nice, Jean-Pierre Rivere, considerou o incidente “decepcionante”, mas disse que parte da culpa é dos jogadores do Marseille.

“Todo mundo viu o que aconteceu. Garrafas de água foram jogadas, não podemos contestar isso”, disse ele em um comunicado. “Acho que, infelizmente, o que deu início às coisas foram as reações dos dois jogadores do Marseille, que jogaram garrafas de volta nos nossos torcedores”, afirmou Rivere.

“Depois disso, as coisas foram de mal a pior. Penso que o serviço de segurança do Marseille não devia ter intervindo no gramado e, especialmente, atingido os nossos jogadores, porque dois dos nossos jogadores foram atingidos. Mas esse não é o ponto.”

O Olympique de Marseille não respondeu imediatamente ao pedido da CNN para comentar o assunto.

Rivere explicou que depois de uma reunião com todas as partes, todos além do Marseille concordaram em retomar o jogo, uma decisão que ele diz não “entender muito bem”.

“O árbitro hesitou em retomar o jogo, pois não tinha a certeza da segurança e dos próximos passos. Os serviços de Segurança Pública garantiram que não haveria problemas durante o resto do jogo”, disse.

“Eles afirmaram que na parte da torcida visitante houve estragos e foram atirados projéteis aos nossos torcedores. Não vou comentar. Em todo o caso, o que está claro é que todos decidiram retomar o jogo. O diretor, o chefe da segurança. Não entendi bem a decisão dos nossos colegas de Marselha de não retomar o jogo”, continuou.

“Todos falaram com eles para recomeçar, faltavam 15 minutos [de partida]. Falei com os torcedores para dizer que o que fizeram em termos de jogar garrafas não era aceitável. Eles me garantiram duas vezes que não haveria problemas. Sei que o jogo podia ter sido reiniciado, todos estavam a favor. Estava convencido de que iria correr bem. Infelizmente, o Marseille não quis recomeçar.”