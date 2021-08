Futebol: PEDRINHO MARADONA É NOVO TÉCNICO DO FOZ DO IGUAÇU FC

Pedro Almiro dos Santos Medeiros, ou simplesmente Pedrinho Maradona, será o responsável pelo comando técnico do Foz do Iguaçu FC que buscará a partir de outubro o acesso para a Segunda Divisão do futebol paranaense.

Como jogador, Pedrinho Maradona tem passagens por equipes como Athlético Paranaense (PR), Coritiba (PR), Paraná Clube (PR), Guarani (SP), CSA (AL) e equipes da Europa. Já, como técnico, Pedrinho Maradona já comandou a equipe profissional e de base do Joinville (SC), e as equipes de base do Athlético Paranaense (PR), Coritiba (PR) e Londrina (PR). Ele também atuou como técnico profissional do Comercial (MS) e CENE (MS).

“Treinar o Foz do Iguaçu é uma oportunidade ímpar na minha carreira. É um privilégio estar aqui nessa cidade, defender as cores desse clube. Nossa expectativa é muito grande em relação a formação do plantel e a disputa da competição e sempre lembrando que o Foz é um clube muito tradicional aqui de nosso estado e trabalharemos muito para que a gente consiga ter um acesso já nesse ano”, destaca Pedrinho Maradona.

O Azulão da Fronteira retorna ao cenário do futebol paranaense em outubro, quando disputará o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. A competição reunirá 12 equipes e tem início programado para o dia 02 de outubro com término em 12 de dezembro. Disputarão a “Terceirona” ao lado do Azulão da Fronteira: AA Batel (Guarapuava), A. Portuguesa Londrinense (Londrina), Arapongas EC (Arapongas), AC Paranavaí (Paranavaí), Aruko Sports (Maringá), CA Cambé (Cambé), EC Laranja Mecânica (Arapongas), GRECAL (Campo Largo), Iraty SC (Irati), Patriotas FC (Curitiba) e REC (Rolândia).

Os CLUBES que se sagrarem Campeão e Vice-campeão do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 3ª Divisão – Temporada 2021 estarão classificados para a disputa do CAMPEONATO Paranaense de Futebol Profissional da 2ª Divisão de 2022.

“Trouxemos um profissional jovem, mas com vasta experiência no futebol. Tenho certeza que Pedrinho Maradona virá somar e muito nessa nossa retomada”, finaliza Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

