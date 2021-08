TUDO O QUE FIZERMOS, FAÇAMOS BEM!

“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens” (Colossenses 3:23).

O versículo bíblico de hoje nos mostra que a melhor forma de falar de Jesus é por meio da nossa vida.

Quando ajudamos as pessoas e fazemos o nosso melhor, estamos refletindo a face de Cristo em nossas atitudes. Muitas vezes não damos valor, mas as pessoas ao nosso redor vão notar.

Podemos ganhar as pessoas para Cristo por meio das nossas atitudes e comportamento.

Quando nos dedicamos de coração – seja em qualquer atividade – as pessoas são tocadas pelo nosso empenho.

Jesus é o melhor exemplo de como servir e se dedicar de todo coração em uma tarefa. Mesmo sendo Deus, se tornou servo e como servo serviu a todos com excelência, amor, entregando a Sua própria vida por nós.

O testemunho dado por Jesus Cristo e sua prova de amor por nós, mexem com todos até hoje e vidas são transformadas, graças ao exemplo dado por nosso Salvador.

Siga o nosso Mestre, trabalhe com excelência, como estivesse fazendo para Deus, não para os homens e colherá bons frutos!

O bom testemunho ganha vidas!

– Somos pessoas como as outras, com problemas e desafios. Não precisamos fingir que a vida é “mil maravilhas”, mas a forma como lhe damos com os problemas fazem a diferença.

– Ter Jesus como referência é a melhor forma de agir dando um bom testemunho.

– A Bíblia é o manual, a fonte de referência de como podemos agir de forma excelente.

– O bom testemunho rende bons frutos. Seja perseverante, você está no caminho certo!

OREMOS: Senhor Jesus, ajuda-me a ser uma pessoa melhor. Quero ser um canal de bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Molda o meu coração, quero crescer em fé e fazer a Tua vontade. Amém.

(Com Bíblia OnLine)