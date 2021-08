Foz do Iguaçu: BONS RESULTADOS NA IMUNIZAÇÃO DÁ MAIS SEGURANÇA AO TURISTA

Foz do Iguaçu está alcançando um novo protagonismo nos cenários estadual e nacional por um conjunto de ações articuladas pelo prefeito em parcerias e convênios firmados junto aos governos estadual e federal e, principalmente, com a Itaipu Binacional, conforme matéria publicada no Gdia nesta segunda-feira, 23.

Na última semana, a cidade passou dos 96% da população adulta vacinada com a primeira dose contra a covid, o que já está desencadeando a volta dos eventos e dos turistas, e o prefeito liderou uma comitiva de prefeitos em Brasília na defesa do passe comunitário às 14 cidades lindeiras ao Parque Nacional.

O avanço da vacinação fez parte do convencimento de Chico Brasileiro, através da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ao Ministério da Saúde em barrar a circulação de novas variantes do coronavírus pela fronteira brasileira com dez países da América do Sul.

VACINAS EXTRAS

A defesa resultou na visita do ministro Marcelo Queiroga e a remessa de dois lotes de vacinas extras de mais 75 mil doses que atendeu também outras três cidades paranaenses: Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste. De Foz, Queiroga estendeu a medida para mais 124 cidades fronteiriças localizadas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima.

O número dois do ministério assentiu com a demanda e o terceiro lote é esperado para os próximos dias.

LINDEIROS

Ainda na quarta-feira, o prefeito liderou uma comitiva de prefeitos das cidades lindeiras ao Parque Nacional do Iguaçu e explicou aos deputados da bancada paranaense no Congresso Nacional a importância da manutenção das tarifas diferenciadas ao morador da região, ao brasileiro e ao turista do Mercosul, o que deve ser contemplada no novo plano de concessão da unidade de conservação.

A participação dos 14 municípios em porcentual da arrecadação do parque para investimentos e divulgação foi exposta e será levada em uma próxima reunião com técnicos do TCU (Tribunal de Contas da União) – órgão que vai chancelar a nova concessão do parque pretendida para os próximos 30 anos.

No final de julho, o prefeito participou da assembleia do conselho dos 15 municípios lindeiros ao Lago Itaipu que definiu, com apoio da binacional, pela construção de uma nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal na BR-227, em São Miguel do Iguaçu, ao custo de R$ 10 milhões.

No início do mês, Chico Brasileiro e o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) entregaram para 576 famílias os apartamentos dos residenciais Boicy I e II em Três Lagoas – unidades financiadas pela Caixa Econômica Federal – um empreendimento de R$ 46 milhões.

O prefeito tem ainda a garantia do governador Ratinho Junior para a construção de 1,5 mil moradias para as famílias de baixa renda e a revitalização dos quatro quilômetros do trecho urbano da Avenida das Cataratas – um investimento de R$ 20 milhões.

As ações das parcerias avançam na retomada da atividade econômica – turismo, comércio e serviços – e referenciam Foz do Iguaçu nos planos estadual e nacional. Neste segundo semestre, 17 eventos estão marcados e esperam mais de 20 mil visitantes, os voos voltaram à frequência antes da pandemia, o número de passageiros aumentou na rodoviária e a ocupação dos hotéis em julho ficou em 35,5% – a maior do ano.

(Da Redação com AMN)