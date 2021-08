Vírus: CINCO PASSOS PARA COEXISTIRMOS COM O CORONAVÍRUS NOS PRÓXIMOS ANOS

Enquanto os EUA se preparam para entrar no segundo outono com o coronavírus, o momento é reconhecidamente estranho. Por um lado, a situação está melhor do que no ano passado, principalmente porque o país tem vacinas que estão fazendo um excelente trabalho na proteção de cerca de 60% dos americanos totalmente vacinados e, em certa medida, os 10% adicionais que recebeu sua primeira dose.

Mas existe uma piora, principalmente porque a variante Delta, muito contagiosa e possivelmente mais perigosa, representa atualmente cerca de 99% dos infectados pelo coronavírus nos EUA. A variante Delta causou um aumento nas infecções, hospitalizações e, infelizmente, mortes, especialmente em partes do país onde as taxas de vacinação estão diminuindo. Para adicionar a esta tendência preocupante, doenças graves que requerem hospitalização estão afetando grupos de idades mais jovens e saudáveis, incluindo crianças.

O que fica claro é que nós, local e globalmente, não seremos capazes de erradicar o coronavírus completamente. Os especialistas preveem que ele se tornará endêmico, possivelmente se juntando aos outros quatro ou mais coronavírus do resfriado comum em circulação.

“Não vamos erradicar esse coronavírus como fizemos com a varíola; é algo que acho que vai se estabelecer em um padrão mais sazonal, como gripes e resfriados”, disse Linsey Marr, professora de engenharia ambiental na Virginia Tech e especialista em estudar transmissão de doenças infecciosas por meio de aerossóis.

“Agora, porque é novo e tantas pessoas não estão imunes a isso, está realmente atingindo a população. Mas acho que daqui a cinco anos teremos uma imunidade muito maior por vacinação ou infecção natural”, disse ela.

Isso significa que teremos que aprender a “dançar” com o vírus – uma coexistência segura – sem pisar constantemente nos pés dos outros.

Dançando com Covid-19

Como com outras doenças, isso requer um controle rígido – dando ao vírus o mínimo de liberdade possível, de modo a não preparar o terreno para a onda de doenças e mortes que experimentamos no ano passado.

Também significa encontrar um equilíbrio entre os extremos – por um lado, bloqueios que desencadeiam o caos econômico e pessoal e, por outro, colocar os direitos dos indivíduos acima do bem da sociedade como um todo. Dessa forma, podemos desfrutar com mais segurança de todos os prazeres da vida – reuniões familiares, eventos esportivos e artísticos ao vivo, viagens, refeições em ambientes fechados – com apenas pequenos inconvenientes, como vacinas e máscaras, durante os períodos de disseminação viral substancial.

“Vamos ser criativos ao fazer ajustes na vida, em vez de dizer tudo ou nada, porque esse era o sentimento do ano passado”, disse o Jeremy Faust, médico emergencial do Brigham and Women’s Hospital e instrutor da Escola de Medicina de Harvard.

Então, o que podemos e devemos fazer agora para garantir que seguiremos o caminho para viver bem com o vírus? Nas últimas semanas, falamos com especialistas no mundo da prevenção de pandemias, doenças infecciosas e virologia para tentar obter orientação sobre como viver melhor e com mais segurança nossas vidas. Muitos desses especialistas vivem com as mesmas preocupações que todos os outros, incluindo cuidar da segurança de crianças não vacinadas e ponderar o risco, dada a variante Delta, com um profundo desejo de viver uma vida mais normal.

Embora quase todos estejam relutantes em fazer previsões hoje em dia, houve um acordo sobre cinco estratégias a serem postas em prática. Incluí nossas conversas, seu raciocínio específico e as evidências para sustentar as afirmações.

Vacinações

No topo da lista de todos os nossos especialistas: vacinas.

“Precisamos vacinar o máximo possível de pessoas”, disse Marr. “Eu sei que crianças com menos de 12 anos ainda não podem ser vacinadas [nos EUA], mas quando todos ao redor delas são vacinados, isso ajuda a protegê-las também. Mas essa é a primeira coisa”.

Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota e epidemiologista, concorda com o sentimento.

“Precisamos continuar nossos programas de vacinação”, disse ele, acrescentando que o aumento atual que estamos experimentando não será afetado por esses esforços, uma vez que leva de quatro a seis semanas para desenvolver imunidade total. “Mas, dito isso, é absolutamente crítico vacinar as pessoas agora, porque … é muito provável que vejamos picos adicionais, seja neste outono ou neste inverno. E a maneira de minimizá-los é, de fato, levar as pessoas vacinado. Então, por favor, faça isso. ”

O governo norte-americano também está ficando mais rígido em seus esforços para vacinar mais pessoas. O presidente Joe Biden anunciou na quarta-feira que os lares de idosos terão que exigir que seus funcionários sejam vacinados ou correr o risco de perder o financiamento do Medicare e Medicaid.

Também na quarta-feira (18), autoridades de saúde do governo de várias agências anunciaram que doses de reforço serão oferecidas a partir da semana de 20 de setembro para americanos que estão oito meses ou mais além da segunda dose, devido a preocupações com a diminuição da imunidade . Essa medida veio na esteira da Food and Drug Administration (órgão regulador de medicamentos dos EUA), na semana passada, que autorizou uma terceira dose de vacina para norte-americanos do grupo de risco.

Mantenha máscaras por perto, como um guarda-chuva

Entre os especialistas, o uso da máscara era visto como quase tão importante quanto fazer com que todos fossem vacinados – especialmente com a onipresença da variante Delta. Ao contrário das variantes anteriores do coronavírus, foi demonstrado que o Delta existe no nariz e na garganta das pessoas infectadas, vacinadas e não, em quantidades quase iguais, embora a carga viral caia muito mais rapidamente nos vacinados, de acordo com um as de um estudo ainda não publicado de Cingapura. (Os vacinados, no entanto, são infectados com menos frequência, desenvolvem sintomas graves com muito menos frequência e quase sempre evitam a hospitalização e a morte.)

“Precisamos que todos usem máscaras novamente, isso de forma global. Reduz a quantidade de vírus que está no ar ao nosso redor e ajuda a protegê-lo individualmente de respirar o vírus no ar ao seu redor”, disse Marr. “As pessoas podem espalhar o vírus sem nenhum sintoma. Então, realmente precisamos disso até que possamos diminuir o número de casos.”

No momento, a maior parte dos EUA está sendo “inundada” com vírus, e máscaras, como um guarda-chuva, podem ajudar a nos proteger de ficar encharcados. Quando a transmissão viral é menor, será muito mais seguro deixar de lado nossas máscaras. Marr acrescentou que podemos não precisar de máscara o tempo todo. “Podemos querer usá-los em certas áreas em certas épocas do ano quando há surtos de gripes e resfriados causados ​​por vírus respiratórios”, acrescentou ela.

Osterholm chamou a controvérsia em torno do uso de máscara de “terrivelmente infeliz”. “Como as vacinas não terão efeito imediato para os que ainda não foram vacinados, temos que continuar enfatizando a proteção”, disse.

Isso se alinha com a orientação de máscara recentemente atualizada dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos que recomenda a todos, independentemente do status de vacinação, mascarar em áreas internas com níveis “substanciais” e “altos” de Covid-19, que atualmente se aplica a cerca de 99% da população do país.

Osterholm e Marr recomendaram máscaras de boa qualidade , como N95, KN95, KF94 ou uma máscara de tecido com uma camada de filtro dedicada no meio. Osterholm acrescentou que essas máscaras devem ser abundantes agora, em comparação com o início da pandemia.

Escolas mais seguras

Preocupa os especialistas em saúde pública o fato de que este quarto surto de infecções por coronavírus está coincidindo com a reabertura de escolas e faculdades em todo os EUA, fazendo com que pais, professores, políticos e municípios entrem em choque em alguns estados por medidas básicas de saúde pública, especificamente vacina e máscara obrigatórias.

“Qualquer um que tentar dizer a você: ‘Bem, não se preocupe com as crianças; o vírus não os incomodará de verdade’ – essa não é a evidência. E, especialmente com o Delta sendo tão contagioso, as crianças correm um sério risco e cabe a todos nós fazer tudo o que pudermos para protegê-los “, disse o Dr. Francis Collins, diretor do National Institutes of Health, neste domingo (22) à Fox.

Escolas em algumas partes do país já estão lutando com quarentenas e fechamentos temporários conforme as infecções se espalham. Muitos pais também estão lutando.

É por isso que a utilização de máscaras é especialmente importante nas escolas, disse a Dra. Monica Gandhi, professora de medicina e chefe de divisão associada da Divisão de HIV, Doenças Infecciosas e Medicina Global do Hospital Geral da UCSF / San Francisco. “Lembre-se, fomos capazes de abrir escolas com segurança em muitas partes deste país, mesmo antes de qualquer vacinação. Conhecemos os procedimentos de mitigação que funcionam, e eles são máscaras e, francamente, ventilação”, disse ela.

Apesar de 63% dos pais norte-americanos favorecerem os requisitos de máscara para os não vacinados nas escolas e as máscaras serem comprovadas para funcionar em estudo após estudo, alguns estados – incluindo Flórida e Texas – limitaram ou proibiram distritos escolares locais de exigirem máscaras, levando a confrontos com conselhos escolares e, às vezes, com os pais.

“Eu sei que alguns estados disseram “não”, mas precisamos de máscaras durante a variante Delta. E então, acredito que precisamos de rampas para quando essas máscaras podem ser retiradas para as crianças, porque nem todo mundo quer seus filhos mascarados, e Acho que é justo. Mas precisamos de rampas de saída quando a taxa de transmissão da comunidade está baixa “, disse Gandhi.

“As coisas parecem realmente assustadoras agora, porque os casos estão aumentando rapidamente. Mas isso não vai continuar para sempre”, previu Osterholm. “As coisas vão se acalmar eventualmente.”

Ele disse que podemos esperar um aumento nos casos em que as escolas voltam a funcionar, com surtos maiores em escolas onde não precisam de máscaras – mas não devemos nos surpreender com alguns casos, mesmo em escolas onde as devidas precauções estão sendo tomadas .

“Precisamos aguentar e não pirar … Depois de algumas semanas, isso vai diminuir e, com sorte, as coisas vão se estabelecer em um padrão administrável, em termos de casos nas escolas”, disse ele.

Osterholm mais uma vez enfatiza o ponto sobre o tipo de máscaras, dizendo que as crianças também precisam de máscaras de alta qualidade , como a KN95, para efetivamente travar a “transmissão dinâmica em crianças” impulsionada pelo vírus Delta.

E não se esqueça da ventilação, enfatizou Marr.

“Precisamos nos concentrar em melhorar a ventilação interna das escolas. E isso pode ser tão simples quanto abrir as janelas – até mesmo abrir apenas uma ou duas janelas faz uma grande diferença”, disse ela.

Mesmo que as salas de aula não tenham janelas, Marr disse que a filtragem pode melhorar a qualidade do ar de forma bastante barata. “Há fundos [fornecidos pelo Federal American Rescue Plan] disponíveis para as escolas agora … e uma boa maneira de gastar seria investir em um filtro de ar HEPA portátil, que você pode colocar um ou dois deles em uma sala de aula e pode ajudar a reduzir os níveis de vírus que podem estar no ar, reduzindo a exposição de todos e tornando o ambiente mais seguro para todos”, disse ela.

Passando no teste

Um teste mais rápido é algo que Fausto gostaria de ver.

“Devemos integrar os testes rápidos em nossas vidas diárias – muito mais rotineiramente”, disse ele. Faust não está falando de testes de PCR, que são usados ​​para o diagnóstico, mas de testes de antígenos para fins de triagem de pessoas. Embora um teste de PCR seja o padrão ouro para detectar a presença de vírus, os testes de antígeno podem ser bastante úteis para determinar se uma pessoa assintomática é contagiosa. Qualquer pessoa sintomática deve ficar em casa de qualquer maneira, mas os testes de antígeno podem ser úteis para alguém que se sente bem, mas quer ter certeza de que não é um propagador silencioso.

Faust disse que a variante Delta o torna particularmente importante. “Foi assim que me assustei com isso: comecei a ouvir sobre pessoas com resultado positivo em testes rápidos de antígeno que foram vacinadas e fiquei, tipo ‘Uau! Isso significa que não apenas eles estão infectados; eles são potencialmente contagiosos.’ ”

Como uma pessoa vacinada, Faust disse que não quer espalhar inadvertidamente para seu filho, que não foi vacinado, ou uma pessoa do grupo de risco que pode não ter montado uma resposta imunológica adequada.

“Então, Delta muda a equação em termos de, antes eu teria defendido [o teste] para todos que não foram vacinados. Mas agora estou defendendo isso para todos”, disse ele.

Faust disse que os testes rápidos tiveram uma má reputação no início da pandemia, até mesmo de especialistas em saúde pública, porque as pessoas não gostavam de como usá-los: acreditava-se que eles deixavam de detectar muitas infecções e eram considerados inferiores aos testes de PCR.

“As pessoas disseram que as estatísticas mostram que eles perdem muitos casos. Mas isso é realmente um mal-entendido de como esses testes funcionam. Os testes rápidos não diagnosticam se você acabou de se infectar ou se teve uma infecção há uma semana – o que , aliás, os outros exames fazem. O teste rápido só avisa quando você está contagioso”, disse.

“Não podemos deixar o perfeito ser inimigo do bom”, disse ele, observando, “você vai perder um caso de vez em quando porque fez um teste rápido, mas em troca você vai pegar 50 antes.”

Osterholm concordou que mais “testes de vigilância” precisam ser feitos. “Obviamente, saber se você é positivo ou não, se está infectado, é muito importante para minimizar o risco para os outros, tomando ações responsáveis ​​de sua parte para limitar o contato que você tem com os outros”, disse ele.

Marr também colocou o teste em sua lista dos cinco primeiros. “[O teste] também é importante porque pode pegar pessoas … que estão infectadas – e talvez elas não saibam – e ajudar a isolá-las e evitar que espalhem a doença para outras pessoas”, disse ela.

Reavaliar o risco de exposição

Faust disse que, dado o domínio da variante Delta, é hora de os americanos reavaliarem e ajustar seu risco de exposição, se necessário, especialmente se eles abrandaram as medidas no final da primavera e início do verão.

“A Delta mudou minha calculadora de risco para mim – e acho que é bom para os outros fazerem”, disse ele.

A título de exemplo, Faust disse que fez “duas viagens completamente frívolas” para a cidade de Nova York em junho. “E eu jantava em casa, porque a contagem de casos era baixa e eu estava vacinado e infecções regulares não estavam acontecendo de verdade”, disse ele.

Mas, diante da situação de hoje, ele disse que não faria a mesma coisa. “Agora, minha recomendação sobre viagens é viajar apenas quando for realmente necessário”, disse ele.

Essa mesma mentalidade deve ser aplicada a todas as atividades “arriscadas”, desde comparecer a casamentos e shows e eventos esportivos, a jantares e viagens. E o que é “necessário” varia de pessoa para pessoa.

“Quero dizer, o que é realmente muito, muito importante para você – pergunte-se: vale a pena o risco? Realmente priorize”, recomenda Faust. Não há dúvida de que temos mais conhecimento e ferramentas agora do que no ano passado e, com testes, máscaras e vacinas, as reuniões podem ser muito mais seguras. Tudo se resume a um equilíbrio entre a importância da reunião e a tolerância ao risco.

Osterholm disse que ele também está reavaliando e priorizando. “Acontece que sou avô de cinco crianças maravilhosas, nenhuma delas foi vacinada. E isso reorientou meu pensamento sobre o contato próximo que tenho com elas”, explicou.

Ele disse que não quer deixá-los doentes, então reduziu as atividades como reuniões internas com eles. “Só temos que reconhecer que este é um momento difícil, não há respostas fáceis. Eu gostaria de ter informações melhores além de dizer que, pelo menos, embora esta variante Delta seja muito comum em nossas comunidades, agora é a hora novamente de infelizmente, volte para onde estávamos, antes do aumento repentino, em termos de como abordamos a questão de estar com nossos filhos e netos.”

Marr também disse que deveríamos estabelecer limites mais uma vez. “Se você estiver totalmente vacinado, estará muito mais protegido do que antes. Mas com a circulação da Delta … a vacina não é um cartão de liberdade para sair da prisão; ainda devemos tomar precauções como evitar multidões. Ainda assim precisa tomar essas outras precauções para superar a onda atual”, disse ela, observando que ela própria é “cautelosa “com refeições em ambientes fechados.

Além da queda

É difícil saber se as infecções por coronavírus causadas pela variante Delta atingirão o pico e cairão rapidamente nos Estados Unidos, como aconteceu no Reino Unido, ou se permanecerão teimosamente altas.

“Não temos certeza de como isso vai se desenrolar nos próximos quatro a seis meses”, disse Osterholm, destacando que estamos em um estágio crítico do aumento. “Se a variante Delta seguir este padrão que é tomado em outros países, podemos esperar ver – particularmente os estados do cinturão solar do sul que estão sendo tão atingidos agora – realmente mostrar um declínio realmente rápido em casos provavelmente em duas a três semanas. O verdadeiro desafio é o que vai acontecer com todos os outros estados onde estamos vendo aumentos. Se eles brilharem demais, então esse aumento pode realmente continuar em meados de setembro ou mais tarde.”

Independentemente de como vão as taxas de infecção, Gandhi disse que devemos ter como objetivo reduzir a transmissão viral por todos os meios necessários, mesmo no contexto de vacinas eficazes.

“[Só] o fato de você ter mais vírus circulando por si só aumentará a probabilidade de você pegar uma infecção leve. E o problema é ​​que você pode passar para outra pessoa e para aquela outra pessoa, se ela ‘ Se não for vacinado, pode ficar doente”, disse ela.

Basta encontrar o bom senso para implementar as medidas que sabemos serem eficazes.

“As coisas estão difíceis agora com a Delta porque ouvimos como ela é transmissível e como as pessoas que são vacinadas podem carregar grandes cargas de vírus em seus narizes. Mas acho que podemos ter certeza de que as vacinas ainda fornecem excelente proteção contra hospitalização, casos graves de doença … Nós sabemos o que funciona e, [mesmo] com um vírus mais transmissível, essas coisas ainda funcionam: as máscaras, o distanciamento, a ventilação, a filtração e evitar a aglomeração ”, disse Marr. “Só precisamos ter certeza de que estamos ainda mais vigilantes sobre eles.”

E é assim que dançamos com o coronavírus. É muito simples e já temos as ferramentas à nossa disposição.