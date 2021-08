Pandemia: FOZ DO IGUAÇU É REFERÊNCIA NA RETOMADA DOS EVENTOS NO PARANÁ

As medidas tomadas pelo prefeito no enfrentamento da pandemia em Foz do Iguaçu são referência na retomada dos eventos do Paraná, afirmaram, nesta terça-feira, 24, os representantes do setor durante audiência pública da Frente Parlamentar sobre o Coronavírus. O prefeito participou da reunião realizada de forma on-line pela Assembleia Legislativa.

O prefeito antecipou o calendário de eventos motivado, principalmente, pelo avanço da vacinação contra a covid-19 em Foz, que já alcançou mais de 96% da população adulta vacinada pela primeira dose e espera a imunização completa de pelo menos 70% dos moradores até outubro. Neste semestre já estão agendados 15 eventos de médio e grande portes e são esperados cerca de 20 mil participantes.

DECRETO MUNICIPAL

O prefeito detalhou o decreto municipal que permite desde agosto os eventos corporativos com até 1.000 pessoas e eventos sociais com até 250 convidados. Em setembro, serão liberados os eventos corporativos com até 1.500 participantes e sociais com até 500 pessoas. Também serão permitidos jantares de formatura com até 1.500 pessoas.

A partir de 15 de outubro serão liberados todos os eventos corporativos, independentemente do número de pessoas, desde que seja respeitada a capacidade máxima de 70% dos espaços.

EXEMPLO

O deputado Michele Caputo, coordenador da frente, pediu uma cópia do decreto municipal para servir de referência para os parlamentares e outras cidades do Paraná. “Foz do Iguaçu saiu na frente da maioria dos destinos turísticos. E esse exemplo deve ser compartilhado com outras cidades, porque prevê o cumprimento de todas as medidas de segurança sanitária na realização de eventos”, disse.

As medidas tomadas por Foz do Iguaçu foram destacadas ainda pela Abeoc (Associação Brasileira de Empresas de Eventos), Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos) e Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes); pelo vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o deputado Soldado Fruet; e o vereador Alexandre Leprevost, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba e membro da Frente Parlamentar da Retomada Econômica e Desenvolvimento do Turismo.

“A programação de liberação para os eventos, como feita em Foz do Iguaçu, foi através do entendimento do poder público com as empresas. Eu parabenizo o prefeito Chico Brasileiro por ter ouvido o setor e por entender que os eventos têm que voltar o quanto antes com as normas de segurança necessárias”, disse Julio Cezar Hezel, da Abrafesta/Abrasel.

(Da Redação com AMN)