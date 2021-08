Ecologia: ESTAMOS FALHANDO COLETIVAMENTE COM A BIODIVERSIDADE MUNDIAL E O AQUECIMENTO GLOBAL

Um novo estudo realizado pelo Nature Map Consortium mostra que o manejo de 30% da terra estrategicamente posicionada para conservação poderia salvaguardar 70% de todas as espécies de plantas terrestres e animais vertebrados consideradas, ao mesmo tempo que conserva mais de 62% do mundo acima e abaixo carbono vulnerável do solo e 68% de toda a água limpa.

Do International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)*

Em novembro, os governos se reunirão em Glasgow sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Soluções climáticas naturais para mitigação e adaptação estarão no topo da agenda, conforme ilustrado pelo recente G7 Nature Compact e o Leaders ‘Pledge for Nature assinado por 88 chefes de governo. Em 2022, a China sediará a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica para concordar com uma nova Estrutura Global de Biodiversidade, incluindo metas propostas para conservar pelo menos 30% da terra e do oceano até 2030 e para aplicar um sistema espacial integrado que inclui a biodiversidade planejamento para lidar com as mudanças no uso da terra e do mar.

Para interromper o declínio da natureza e atender aos objetivos do Acordo de Paris, estratégias precisam ser elaboradas e implementadas para melhor gestão do uso da terra para agricultura, infraestrutura, conservação da biodiversidade, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, abastecimento de água e outras necessidades. Conforme ressaltado pelo esboço do Quadro Global de Biodiversidade e pelos esforços atuais na Costa Rica, China e outros países, isso requer um planejamento espacial para avaliar onde a conservação da biodiversidade traria os maiores benefícios para outros objetivos de política.

Para apoiar essas estratégias integradas, um artigo do consórcio Nature Map recém-publicado na revista Nature Ecology and Evolution apresenta uma abordagem para o planejamento espacial . O documento teve como objetivo determinar as áreas de importância global a serem gerenciadas para a conservação para proteger simultaneamente o maior número de espécies da extinção, conservar os estoques de carbono terrestre vulneráveis e salvaguardar os recursos de água doce. Este esforço é o primeiro de seu tipo a integrar verdadeiramente a biodiversidade, o carbono e a conservação da água em uma abordagem comum e em um único mapa de prioridade global. Outra novidade distinta do trabalho é a consideração de um conjunto abrangente de dados de distribuição de plantas (cerca de 41% de todas as espécies de plantas) nas análises e a definição de alvos de espécies para risco de extinção.

“Para implementar estratégias de biodiversidade pós-2020, como a Estrutura de Biodiversidade Global, os formuladores de políticas e governos precisam de clareza sobre onde os recursos e a gestão da conservação podem trazer os maiores benefícios potenciais para a biodiversidade. Ao mesmo tempo, a biodiversidade não deve ser vista isoladamente. Outros aspectos, como a conservação de estoques de carbono em ecossistemas naturais, devem ser considerados juntamente com a biodiversidade, de modo que sinergias e compensações possam ser avaliadas ao buscar objetivos múltiplos ”, explica o autor principal Martin Jung, pesquisador do IIASA Biodiversity, Ecology and Conservation Research Grupo.

“Os novos mapas de prioridades globais desenvolvidos como parte do estudo mostram que quando se trata de identificar novas áreas para manejar para conservação, como áreas protegidas ou florestas manejadas pela comunidade, a qualidade (localização e eficácia do manejo) é mais importante do que quantidade (global extensão). Para almejar a qualidade da conservação e atingir a meta de salvaguardar a biodiversidade, as agências governamentais e não governamentais devem estabelecer objetivos e indicadores para o que desejam: conservação de espécies, ecossistemas saudáveis e seus serviços para as pessoas, e identificar áreas para conservar de acordo. Nosso estudo fornece orientação sobre como fazer isso ”, acrescenta o coautor do estudo, Piero Visconti, que lidera o Grupo de Pesquisa em Biodiversidade, Ecologia e Conservação do IIASA.

Os pesquisadores observam que a conservação de 30% da terra estrategicamente localizada pode gerar ganhos importantes para a conservação, o clima e o abastecimento de água. Especificamente, salvaguardaria mais de 62% do carbono vulnerável acima e abaixo do solo do mundo e 68% de toda a água doce, garantindo que mais de 70% de todas as espécies de vertebrados e plantas terrestres não estejam ameaçadas de extinção. Como mostra o trabalho, atingir esses objetivos exigirá a colocação estratégica de intervenções de conservação usando ferramentas de planejamento espacial como o Mapa da Natureza e, crucialmente, exigirá que seus administradores gerenciem com eficácia essas áreas.

“Esse tipo de abordagem pode apoiar os tomadores de decisão na priorização de locais para esforços de conservação e mostra o quanto as pessoas e a natureza podem ganhar. Para ter sucesso a longo prazo, essas áreas devem ser administradas de forma eficaz e equitativa. Isso inclui respeitar os direitos e empoderar os povos indígenas e comunidades locais ”, diz a coautora Lera Miles, Especialista Técnica Principal – Planejamento de Lugares, Centro de Monitoramento da Conservação Mundial do Programa Ambiental da ONU (UNEP-WCMC).

“Mapas para o planejamento espacial integrado, conforme preconizado no esboço do Quadro Global de Biodiversidade, são necessários para cumprir os objetivos de clima e biodiversidade. Eles também são essenciais para financiar soluções climáticas naturais, melhorar os mercados de carbono e tornar as cadeias de suprimentos mais verdes ”, diz Guido Schmidt-Traub, autor do artigo que também escreveu um comentário relacionado na mesma edição da Nature Ecology and Evolution .

O estudo demonstra que a otimização conjunta para biodiversidade, carbono e água maximiza as sinergias que podem ser obtidas com a conservação em comparação com a ênfase em qualquer ativo individual sozinho. Por meio de ações estratégicas em locais selecionados, benefícios significativos podem ser alcançados em todas as três dimensões. Os esforços de conservação, entretanto, precisam ser amplamente aumentados por todos os atores da sociedade para atender aos objetivos globais de biodiversidade e clima.

Jung aponta que a análise identifica o valor potencial superior de qualquer área a ser manejada para conservação em escala global. A equipe de forma alguma sugere ou implica que todas as áreas de alto valor devem ser colocadas sob proteção estrita, reconhecendo que essas escolhas de manejo são decididas pelos atores nacionais e locais.

As análises da equipe também confirmam quantitativamente muitas áreas anteriormente descritas como hotspots de biodiversidade, que antes eram baseadas apenas na opinião de especialistas. Ao incluir dados selecionados da árvore da vida global que até agora foram ignorados nas priorizações globais – como répteis e plantas – a equipe identificou novas áreas a serem consideradas importantes para a biodiversidade em escala global. Isso inclui, por exemplo, o sudeste dos Estados Unidos e os Bálcãs. A pesquisa também tem sido útil para atualizar e melhorar as informações sobre todas as áreas de importância global para a conservação da biodiversidade.

“Nossos métodos, dados e mapas de prioridade global devem ser usados como uma ferramenta de apoio à decisão para as principais iniciativas de conservação. Além disso, o estudo estabelece as bases para uma nova geração de priorizações integradas e exercícios de planejamento que todos os atores podem usar para informar as escolhas de conservação nos níveis regional, nacional e subnacional ”, conclui Jung.

Os mapas de prioridade global podem ser explorados interativamente no laboratório de biodiversidade da ONU para apoiar os tomadores de decisão e gerar uma visão e impacto para a conservação e o desenvolvimento sustentável.