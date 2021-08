Foz do Iguaçu: PANFLETAGEM, PALESTRA E ATIVIDADES LÚDICAS MARCAM A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM FOZ

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será marcada por uma série de atividades promovidas pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a Secretaria da Educação de Foz do Iguaçu.

Com o tema: “É tempo de transformar conhecimento em ação”, a campanha quer levar informações sobre os direitos das pessoas com deficiência, a partir de conteúdos acessíveis como transporte, moradia, acesso à educação, saúde e assistência social.

Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades este ano serão diferenciadas, com pequenos grupos de alunos e palestra on-line para os profissionais da educação. A programação teve início nesta segunda-feira (23) com uma benção ecumênica na sede da APAE e seguirá nesta terça-feira (24) com atividades específicas para os professores e apresentação circense da Trupe Luz da Lua para os alunos.

Amanhã (25) alunos e professores farão uma panfletagem na Avenida Paraná, em frente à APAE, das 8h30 às 10h e das 13h30 às 15h. Em caso de chuva, a ação pode ser transferida.

Na quinta-feira (26), a Secretaria da Educação promove uma palestra on-line com o tema: “Um olhar especial para quem ensina”, voltada aos profissionais que atuam nas instituições conveniadas ao município (ACDD, APASFI, APAE, Escola Alternativa e Nosso Canto).

Já na sexta-feira (27) a APAE promove um bate papo com as famílias sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um direito garantido pela Constituição Federal, que assegura o valor de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que se encaixem nas regras do programa. As orientações serão repassadas por estudantes do curso de Direito da UDC, das 9h às 11h, na subsede da APAE, no Jardim Itamaraty.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Secretaria Municipal da Educação possui uma Diretoria de Educação Especial, responsável por desenvolver ações inerentes às políticas públicas em educação especial para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação e transtornos funcionais específicos, através do atendimento educacional especializado, ofertado no turno e no contraturno escolar.

A diretoria também é responsável pela escolarização nas instituições conveniadas, pelo atendimento a alunos com deficiência visual e pelo Programa de atendimento pedagógico domiciliar e hospitalar (PAPEDH).

A Secretaria de Educação também oferta a sala de recursos multifuncionais, classes especiais, salas de recursos para deficiência visual e salas de recursos para superdotação.

CAMPANHA

Promovida anualmente pela Federação Nacional das Apaes, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência foi instituída pela lei nº 13.585/2.017 e visa conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

