Incentivo: MAIS DE 80 TRABALHADORES DA COLETA SELETIVA VÃO RECEBER KITS COM VERDURAS

Trabalhadores da Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu irão receber verduras frescas doadas pela Secretaria de Meio Ambiente em parceira com o 14º Batalhão de Polícia Militar de Foz do Iguaçu. Serão 85 kits com os alimentos cultivados pelos bolsistas do Patronato Municipal no projeto Horta Solidária.

Os produtos serão entregues aos catadores da Coleta Seletiva de todas as Unidades de Valorização de Recicláveis (UVR). Cada um receberá um kit com alfaces, rúcula, cebolinha, entre outros alimentos.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira, as verduras, além de saudáveis, vão auxiliar na alimentação e economia das famílias desses trabalhadores.

“Considerando o tempo de pandemia e as dificuldades geradas com o aumento no custo de vida das famílias, a Secretaria de Meio Ambiente busca parcerias a fim de complementar a renda dos catadores e a Polícia Militar, por meio deste projeto, tem sido uma grande parceira”, disse.

Trabalho realizado com o Patronato

O cuidado com os produtos da horta é realizado diariamente por bolsistas do Patronato Municipal de Foz do Iguaçu, que aprendem sobre plantio, cultivo e colheita de cada um dos alimentos.

O trabalho é coordenado pela Polícia Militar e Justiça Federal. Os produtos são cultivados com a técnica da hidroponia em estufas, onde são cultivadas as verduras e também mudas de árvores. Com este tipo de manejo é possível obter uma qualidade melhor dos produtos, pois eles ficam livres das variações do clima.

“Graças a esse trabalho realizado aqui, podemos aumentar a produtividade da horta e estender as doações para mais entidades, como as que são assistidas pela Prefeitura e contribuir para ajudar tantas pessoas”, destacou o capitão da Polícia Militar, Edson Dal Pozzo.