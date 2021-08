Inclusão: CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO, SIM, COISAS DE MULHER

Ainda que exista um movimento global para ampliar a participação feminina na área de STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, ainda há um grande desequilíbrio entre homens e mulheres, sobretudo no mercado de trabalho. Mas há iniciativas para reverter esse cenário. É o caso do programa Tech4Girls da Happy, referência global no ensino de Programação, Maker e Robótica com presença em países como Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos.

O programa Tech4Girls tem o objetivo de incentivar as meninas a darem os primeiros passos no mercado de tecnologia, motivando-as a aprender sobre tecnologia da informação como um todo para ajudar a aumentar a participação das mulheres brasileiras na área de tecnologia. Como parte dessa iniciativa, foi criado o curso de Desenvolvimento Criativo, no qual as meninas brasileiras aprendem a codificar, desenvolver animações e jogos usando o Scratch 3.0, além de aprenderem a se expressar de forma prática, criativa e divertida.

Nesse curso de curta duração, as alunas são responsáveis pela criação e programação de diferentes jogos, mesclando diversas disciplinas. O desafio é desenvolver um jogo de dança no estilo “Just Dance”, no qual o jogador tem o objetivo de acertar dez passos seguidos, imitando o dançarino na tela. Outro jogo criado no curso pelas meninas, no estilo “FarmVille”, permite ganhar e juntar moedas, plantar sementas e colher a plantação. Essas moedas, posteriormente, podem ser usadas para alimentar os animais da fazenda, entre outras opções. Jogos de simulação, tomada de decisão e esportes também fazem parte da grade curricular. Tudo isso em apenas um mês de curso, com aulas de 1:30 por semana.

Para Debora Noemi, sócia e diretora de tecnologia educacional da Happy, auxiliar na alfabetização digital dessas meninas, preparando-as tecnicamente para que possam aproveitar as oportunidades que o mercado tem a oferecer independentemente de gênero, raça e condições é um chamado urgente. “Já impactamos mais de 250 meninas com este único programa. No geral, já treinamos mais de 60.000 crianças e adolescentes em todo o mundo, com todo o nosso portfólio. Trata-se de não excluir ninguém da era digital e permitir que cada vez mais mulheres possam competir em pé de igualdade com os homens em um mercado de trabalho cada vez mais efervescente” garante Debora.