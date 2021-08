Indicação: BOLSONARO SE DIZ OTIMISTA COM APROVAÇÃO DE MENDONÇA AO STF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (24) que está confiante na aprovação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o presidente, é natural haver resistência de alguns senadores à indicação, mas ele afirmou que não vai abrir mão da prerrogativa de apresentar o nome para o cargo. Bolsonaro afirmou que Mendonça ocupará a cadeira do Supremo “pelo bem do Brasil”.

Para ser aprovado para a vaga no STF em substituição ao ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho, Mendonça tem de passar por sabatina no Senado e depois ter seu nome aprovado por maioria dos parlamentares no Plenário da casa. A sabatina ainda não tem data marcada para ocorrer.

Em entrevista para a Rádio Farol, de Alagoas, Bolsonaro disse que além de ser evangélico, Mendonça possui uma “competência enorme no tocante às questões jurídicas”. O presidente solicitou ao ex-AGU, caso venha a integrar o STF, que todas as vezes que começar uma sessão no Supremo, faça uma oração. “Onde Deus está, coisas boas entram junto”, disse.

COMBUSTÍVEIS E GÁS

Sobre o aumento do preço dos combustíveis e do gás de cozinha, ele voltou a atribuir “culpa” a governadores, que, segundo ele, não estão interessados em baixar alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Se o governador zerar o ICMS, poderíamos propor ao mercado um preço de custo. Cairia a menos da metade o valor do gás de cozinha, por exemplo”, declarou.

O chefe do Executivo ainda disse que outra solução seria a venda direta de gasolina, gás e etanol. A ideia é dispensar o papel do atravessador que, segundo ele, “é quem mais ganha dinheiro na indústria”.Marcelo.

A entrevista foi acompanhada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O ministro falou sobre os investimentos que o Brasil tem feito para a criação de uma vacina contra a Covid-19 de origem nacional. De acordo com ele, atualmente o país possui 15 tecnologias para desenvolvimento de imunizantes. Três delas estão aguardando a aprovação da Anvisa para o início dos testes.

“A expectativa é que, até o final do ano, possamos ter vacinas na fase 3, a fase final dos testes clínicos, para entrar no Plano Nacional de Imunização”. Segundo Pontes, em 2022, o Brasil não precisará de vacinas importadas.

(Da Redação com R7)