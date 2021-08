Lei da Oferta e Demanda: PESCADORES E AQUICULTORES PLANEJAM AUMENTO DA PRODUÇÃO DE TILÁPIA PARA ATENDER DEMANDA LOCAL

A produção de tilápia é um segmento que vem crescendo no Paraná. Mesmo durante a pandemia que afetou intensamente as atividades econômicas, as produções se intensificaram. Atualmente, pescadores e aquicultores de Foz produzem aproximadamente 60 toneladas de tilápia por ano, o que representa 5% da demanda do município.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, o Paraná assumiu a liderança nacional em exportação do pescado no segundo trimestre de 2021. A expectativa é atender até 2028 100% da necessidade local.

“A gente está se reorganizando e elaborando planejamento estratégico para que até 2028 consigamos atender a demanda da região, através da aquicultura familiar, para que os próprios pescadores familiares possam dividir a renda dentro da classe”, disse Estevam de Souza, pescador e aquicultor.