Ocorrido: POLICIAL DÁ VOADORA EM ADOLESCENTE DURANTE ABORDAGEM NO PARANÁ; VEJA VÍDEO

Durante uma abordagem, um policial militar deu uma voadora em um jovem de 17 anos na noite desse domingo (1), em Pérola, no noroeste do Paraná. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelas pessoas que estavam no local.

Na gravação, é possível ver o policial descendo do carro e correndo em direção ao adolescente. Depois de acertar o golpe, o jovem foi rendido no chão.

Ao portal G1 , o Comando do 25º Batalhão da Polícia Militar disse que pediu o envio dos documentos da ocorrência para analisar, além de instaurar sindicância para apurar a ação policial.

