Pesquisa: CIENTISTAS DESCOBREM SEGREDO DA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS CONTRA COVID-19

Os cientistas pegaram algumas células da mucosa nasal de 42 crianças saudáveis e infectadas e de 44 adultos. Eles analisaram, entre outras coisas, a atividade de certos genes nas células individuais.

“Queríamos entender por que a defesa contra o vírus aparentemente funciona muito melhor em crianças do que em adultos”, explicou Irina Lehmann, a chefe do grupo de Epidemiologia Molecular no Instituto de Saúde de Berlim no Hospital Charité.

Os pesquisadores explicam que, para combater o vírus rapidamente, os chamados receptores de reconhecimento padrão devem ser ativados. Este sistema é mais ativo em células do trato respiratório superior infantil e em determinadas células do sistema imunológico das crianças do que nos adultos.

Se o vírus infetar a célula, o corpo produz interferons, que começam a combater a infecção. O sistema de alerta precoce dos adultos não reage tão rápido, o vírus não é combatido de forma eficaz e pode propagar-se pelo corpo.

Em caso de infecção, as crianças podem combater rapidamente o vírus antes que ele se multiplique maciçamente. Esta descoberta provavelmente explica por que as crianças têm muito menos chances de ter a COVID-19 grave.

“Aprendemos com este estudo que existem, obviamente, não só fatores de risco para casos graves da COVID-19, mas também fatores de proteção”, segundo Lehmann.

Os cientistas afirmam que os resultados do estudo abrem caminho para mais pesquisas para descobrir se os pesquisadores podem estimular preventivamente uma resposta imune em pacientes em situação de risco para fornecer-lhes um nível similar de proteção como têm as crianças expostas ao vírus.