Politica: 2022 JÁ COMEÇOU NO PARANÁ, COM UM PTB MAIS FORTE

Nivaldo Ramos PTB-PR, da tradicional família paranaense Rocha Loures, e descendente direto do Presidente da Republica Nereu Ramos, militante petebista de longa data, além de ser compadre de Roberto Jeferson e integrante do grupo de Flavio Martinez, é uma das figuras de destaque do partido no Paraná. Nivaldo desponta como nome certo do Petebistas nas eleições no ano que vem para deputado federal.

Desde a anunciada saída da Deputada Luiza Canziane do PTB, uma significativa movimentação de prefeitos e vereadores em apoio a sua candidatura ao nome de Nivaldo Ramos a Câmara Federal foi deflagrada.

Conhecido pelo livre trânsito que tem em Brasília, e por seu histórico de apoio na obtenção de recursos para os municípios do Paraná, Nivaldo se consolidou como uma das lideranças fortes do PTB Paranaense.

A candidatura de Nivaldo, tida como certa, tem apoio da maioria dos nomes tradicionais do PTB na esfera estadual e nacional, e é grande a expectativa em torno do nome dele na eleição de 2022. De orientação conservadora e apoiador a reeleição do Presidente Jair Bolsonaro, Nivaldo tem como principais bandeiras a defesa da família, da liberdade e da Pátria.

