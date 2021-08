Turismo: PASSAGENS PARA O PRÓXIMO VERÃO ESTÃO ATÉ 33% MAIS BARATAS

Dentre os destaques de quedas no preço médio dos voos nos últimos dois anos estão Santiago do Chile, com -31%, e Salvador, com -33%.

A pesquisa levou em conta os destinos nacionais e internacionais mais buscados dentro da plataforma no primeiro semestre de 2021 e comparou os valores médios dos bilhetes aéreos (ida e volta) para estes mesmos destinos na primeira metade de 2019.

Se o viajante estava de olho em voar para a França, que recentemente anunciou a reabertura para o Turismo de brasileiros vacinados, agora pode ser um bom momento de comprar passagens para Paris. O bilhete de avião para o destino ficou até 7% mais barato em dois anos.

Outro destaque dos dados internacionais é a presença de Orlando, Nova York e Miami entre os dez destinos internacionais mais buscados do primeiro semestre de 2021. Apesar das passagens aéreas para as três cidades nos EUA registrarem queda nos preços (Orlando com -27%, Nova York com -15% e Miami com -8%), vale ressaltar que as fronteiras norte-americanas permanecem fechadas para os turistas que voam diretamente do Brasil.

Em solo brasileiro, os viajantes que estão mais interessados em viajar internamente também podem economizar em bilhetes aéreos. A Bahia ficou até 33% mais barata no primeiro semestre, frente ao mesmo período de 2019. Rio de Janeiro (-28%), Recife (-23%) e Natal (-23%) também se destacaram no quesito redução de valores.

(Da Redação com PanRotas)