Viajar para a Europa: ESPANHA LIBERA ENTRADA DE BRASILEIROS VACINADOS NO PAÍS

Os brasileiros já podem entrar na Espanha a partir desta terça-feira (24), desde que apresentem a comprovação de imunização completa contra a Covid-19. O país também liberou da obrigatoriedade de fazer quarentena e aceita todos os tipos de vacinas aplicadas no Brasil, inclusive a Coronavac e a Janssen, que não estão sendo aplicadas no país europeu.

A Embaixada da Espanha no Brasil publicou em sua página oficial, comunicado para informar sobre o requisito do esquema vacinal a ser preenchido para a viagem. A imunização do brasileiro terá que ser completa 14 dias antes do embarque.

De acordo com o informativo da Embaixada, o teste de PCR negativo para o vírus também é dispensado para quem apresentar o certificado digital do Ministério da Saúde traduzido para o espanhol. Entretanto, todos os passageiros passam por exames de saúde com protocolos mínimos de medição de temperatura e verificação do estado de saúde. Também será necessário preencher, antes de iniciar a viagem, um formulário de controle de saúde.

Sobre os passageiros que não tomaram as duas doses da vacina a Embaixada da Espanha no Brasil orienta as pessoas a apresentarem o teste de PCR negativo e fazer 15 dias de quarentena para ingressar na Espanha.

Os outros países que já autorizaram a entrada de brasileiros totalmente vacinados contra a Covid-19 na Europa são: Alemanha, França, Finlândia e Suíça.

(Da Redação com CNN)