Foz do Iguaçu: HOTÉIS E RESTAURANTES PODEM SE CREDENCIAR PARA RECEBER PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS

O Governo do Paraná vai credenciar hotéis e restaurantes de Foz do Iguaçu para atender aos participantes durante todas as competições esportivas organizadas pela Paraná Esporte na cidade.

Os próximos eventos serão os Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) e os Jogos Abertos do Paraná (Japs), que vão acontecer quinzenalmente entre 11 de setembro e 21 de novembro.

O edital para o credenciamento dos estabelecimentos está aberto e pode ser conferido aqui: para hospedagem (https://bit.ly/3krb9sQ) e para restaurantes: (https://bit.ly/2WnT6ve). Cada local deve cumprir as exigências estabelecidas para o cumprimento do contrato.

A documentação exigida precisa ser encaminhada pelos interessados para o e-mail: credenciamentos@esporte.pr.gov.br. Em caso de outras dúvidas, basta fazer o contato direto com a Paraná Esporte pelos contatos (41) 3361-7704 ou (41) 3361-7700.

Não há um prazo limite para o envio da documentação, pois a intenção é montar um banco de dados com fornecedores para atender aos participantes em cada competição, como o Paraná Bom de Bola, Jogos da Natureza, Japs Combate, Japs Master, entre outros.

A Paraná Esporte também ressalta que a inscrição não implica na obrigatoriedade do estabelecimento de aceitar uma possível convocação.

VALORES REPASSADOS

O valor diário das refeições que será repassado por participante é de cerca de R$ 65, divididos entre café da manhã, almoço e jantar – que seguirão um cardápio pré-estabelecido. Os restaurantes vão atender aos atletas, comissão técnica e arbitragem. A diária em hotéis será de R$ 90,67 reais, para hospedar as equipes de arbitragem.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a apresentação das notas fiscais e do Certificado de Regularidade Fiscal, bem como outros documentos exigidos no edital para a comprovação dos débitos.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia, a oportunidade será essencial para os setores que foram afetados pela pandemia e buscam a retomada de público. “Queremos que os hotéis e restaurantes de Foz, que são tão reconhecidos pela excelência no atendimento, participem destas etapas para que Foz se mostre capacitada a se tornar um polo de eventos esportivos”, afirmou.

JOJUPS E JAPS

Foz do Iguaçu vai sediar a disputa de três modalidades nos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) e dos Jogos Abertos do Paraná (Japs). Serão seis etapas do handebol, vôlei e a bocha, com competidores de cidades da região Oeste.

As partidas de vôlei estão previstas para acontecer nos ginásios Sebastião Flor e Parque Presidente; o handebol será no Ginásio Esportivo Ronaldo Schmidel Nunes, no Morumbi; e a bocha nas canchas profissionais, localizadas na Praça da Bíblia.

Segundo o chefe do Polo Regional do Esporte da região Oeste, Roberto Costa, Foz foi escolhida por conta da estrutura que possui para eventos esportivos, com ginásios modernos e completos.

“Percebemos que Foz do Iguaçu tinha aquilo que buscávamos e com a boa relação que mantemos entre Estado e Município, foi possível promover essas etapas aqui, com toda a infraestrutura profissional aos atletas”, disse Roberto.

(Da Redação com AMN)