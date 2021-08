Foz do Iguaçu: MISTÉRIO ENVOLVE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL APREENDIDOS PELA PM

Um mistério envolve a apreensão de uma carga de medicamentos de alto custo que estavam sendo transportados, a princípio, clandestinamente pela BR-277 saindo de Foz do Iguaçu com destino a Cascavel. A suspeita é de que os produtos tenham sido desviados da prefeitura de Foz do Iguaçu. São remédios utilizados em procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos, inclusive anestésicos. O valor dos medicamentos chega próximo dos R$ 30 mil, porém, na clandestinidade podem ser comercializados por até R$ 100 mil. O fato está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Van que fazia o transporte dos medicamentos foi atacada por assaltantes e os ocupantes abandonaram a carga, que acabou apreendida pela Polícia Militar. Consta na ocorrência policial da apreensão, que na noite de terça-feira, dia 24 de agosto, policiais militares do 14º Batalhão da Policia Militar de Foz do Iguaçu foram acionados. A informação pelo 190 dava conta de que os ocupantes de um veículo Vectra, de cor branca, teriam abordado e tomado de assaltado uma Van, fugindo em seguida com mercadoria que era transportada pela BR-277.

As equipes da PM foram alertadas sobre a situação e as características do veículo repassadas pelo COPOM. Uma patrulha localizou um Vectra com as mesmas características do veículo utilizado no roubo. Os PMs tentaram interceptar o carro, mas o condutor acelerou saindo em alta velocidade. A perseguição se estendeu até o Bairro Três Lagoas, onde o veículo foi abandonado com os objetos roubados e os assaltantes fugiram.

Os marginais deixaram para trás a carga que acabou apreendida. Na verificação, constatou-se que eram medicamentos hospitalares, a princípio de propriedade do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. As caixas de medicamentos recuperados e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Policia Civil.

MUDANÇAS NO HMFI

Por coincidência ou não, dois dias após a ocorrência do imbróglio da apreensão dos medicamentos, o diretor do Hospital de Foz do Iguaçu, Sérgio Fabriz, pediu demissão. A saída de Fabriz foi confirmada pela comunicação oficial da Prefeitura, que em nota informou que o diretor técnico do Hospital, Amon Mendes Franco de Sousa, assumirá a direção-geral da instituição em lugar de Fabriz. A nomeação do novo diretor-geral é tida como um bom sinal, haja vista ser o competente médico tido como muito bom profissional e de bom relacionamento com a equipe do HMFI.

O anúncio oficial da mudança será nesta quinta-feira (26), no encontro entre líderes e coordenadores do corpo clínico do Hospital Municipal. A nota informa que Fabriz ficou à frente do hospital por quase quatro anos, desempenhando seu papel como gestor tendo como prioridade a qualidade do atendimento a toda comunidade. Fabriz voltará às atividades de servidor público da Unioeste. Disse que se afasta do cargo para cuidar da saúde e se dedicar a novos projetos de estudo.

Conforme a nota oficial, Amon assume a gestão do hospital com o “compromisso da continuidade do trabalho realizado ao longo desses últimos anos e na busca por melhorias constantes, com um atendimento qualificado e humanizado para toda a população de Foz do Iguaçu e da região”.

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO

Explicação – Na delegacia teria sido confirmado que os medicamentos apreendidos pela Polícia Militar eram da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e seriam transportados para a cidade de Cascavel, onde deveriam ser entregues no Hospital Universitário (HU). A explicação é de que os medicamentos foram cedidos ao hospital de Foz como empréstimo e estariam sendo devolvidos.

