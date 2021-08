Brasil: BOLSONARO APROVA FIM DO PEDÁGIO PARA MOTOS; COMO FUNCIONA NA PRÁTICA?

A partir de agora, motocicletas e similares não pagarão tarifas nas estradas com novas concessões. Isso porque o governo federal anunciou no mês de maio que isentaria as motocicletas e similares do pagamento de pedágios em rodovias.

A ação integrava o lançamento do programa Gigantes do Asfalto, que também previa desburocratização para profissionais motoristas, incluindo a classe caminhoneira.

Projeto político do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o benefício aos motociclistas vai passar a valer nas rodovias cujas operações serão transferidas à iniciativa privada pela primeira vez, ou em novas concessões, como é o caso da Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

ARGUMENTOS PARA MEDIDA EM VIGOR

O principal argumento do presidente é que as motos danificam bem menos o pavimento do que veículos mais pesados. Essa medida deve atingir apenas futuras concessões e as rodovias federais, sendo assim, as estradas estaduais continuariam a cobrar pedágio de motos.