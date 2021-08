Foz do Iguaçu: PREFEITURA REABRE AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

Com a chegada das 7 mil doses, a Prefeitura de Foz do Iguaçu irá reabrir, às 13 horas, o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. Para marcar a aplicação da primeira dose, basta acessar o site: http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/.

A vacinação acontecerá nesta quinta e sexta-feira (26 e 27), das 8h às 17h30, nas unidades básicas de saúde. Na sexta-feira também será aberto o agendamento para a vacinação no sábado (28), que acontecerá das 8h às 14h. É necessário levar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS (quando possuir) no dia da vacinação.

O envio desta nova remessa atende a um pedido do prefeito Chico Brasileiro, que esteve ontem em Curitiba com o secretário de saúde Beto Preto. “Agradeço ao empenho da Secretaria de Estado da Saúde e do Governo do Paraná para que possamos continuar a vacinação, tendo em vista que a nossa população está acima da projetada pelo IBGE. Daremos sequencia à vacinação e muito em breve venceremos essa batalha”, enfatizou Brasileiro.

Foz do Iguaçu já aplicou 255.586 doses de vacinas contra a Covid, 183.553 de primeira dose, 64.974 de segunda dose e 7.059 doses únicas. Com isso, o município atingiu 92,6% de cobertura com a primeira dose ou dose única e 36,3% com a segunda dose na população adulta, acima de 18 anos.

(Da Redação com AMN)