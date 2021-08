Terra das Cataratas: PASSE 3 DIAS EM FOZ DO IGUAÇU POR APENAS R$ 546

Não há dúvidas de que as Cataratas do Iduaçu são uma das sete maravilhas da Natureza. Esse é um dos cenários mais fascinantes de todo o Brasil. As quedas da água são localizadas logo nas fronteiras com os hermanos, entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, e o Parque Nacional Iguazú, na Argentina. O local é um conjunto de 275 saltos que chegam a medir até 90 metros de altura, ao longo de 2,7 km do Rio Iguaçu.

Além disso, para quem curte aventura, o destino é ideal para trilhas e passeios de barco, bote, lancha e catamarã bem próximos das quedas das águas. Foz também conta com atrações como o Vale dos Dinossauros, o maior parque desse segmento no Brasil, um passeio para toda a família e o preferido das crianças.

O Parque das Aves também é um ótimo passeio para você que gosta de ter contato com a natureza e direto com os animais.

Se você ficou animado para ir até Foz, o Hotel Urbano (Hurb) está oferecendo um pacote imperdível por apenas R$546,64 a diária. As datas da viagem são flexíveis e podem ser agendadas entre 1º de março e 30 novembro de 2022. Além disso, o cancelamento é gratuito. O preço é válido para acomodação dupla ou tripla, ou seja, é necessária a compra de ao menos dois pacotes (acomodação dupla) para validar a oferta.