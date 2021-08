Foz do Iguaçu: UPA DO MORUMBI VOLTA A ATENDER URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A partir da próxima segunda-feira (30) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, que esteve dedicada a atender pacientes com sintomas e casos confirmados de covid-19 desde fevereiro deste ano, dará maior atenção a outras demandas de saúde, especialmente os casos de urgência e emergência.

A UPA também vai deixar de fazer a coleta dos exames para a detecção do coronavírus, que passam a ser feitos exclusivamente no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, referência no atendimento aos casos de covid.

“A diminuição do número de casos e também do número de pacientes graves e com necessidade de internação, a partir do avanço da vacinação, possibilita que aos poucos o sistema de saúde vá retomando à normalidade e possamos dar atenção a outras demandas essenciais, como é o caso das cirurgias eletivas, que já estão acontecendo”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosa Maria Jerônymo.

A orientação para as pessoas que estiverem com sintomas da doença é buscar o primeiro atendimento pelo Plantão Coronavírus. O acesso ao serviço pode ser feito pelo telefone (45) 3521-1800 (Whatsapp e ligação) ou ligação gratuita pelo 0800 645 5655.

Pelo plantão, o paciente pode ser direcionado para as consultas de telemedicina, para o atendimento no hospital municipal, e também é feito o agendamento da coleta dos testes RT-PCR.