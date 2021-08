“Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou” (Romanos 8:37).

Você é mais que vencedor! Ainda que tudo queira lhe dizer o contrário e, que até você mesmo se sinta triste ou derrotado em alguns momentos.

A vitória que Jesus Cristo conquistou não foi exclusiva para Si mas, Ele a concede a todo que crê n’Ele ser igualmente vencedor.

Pelos méritos de Jesus, somos mais que vencedores! Não fizemos nada por merecer mas Ele nos deu de Graça…

Ser mais que vencedor não quer dizer que somos imunes às dificuldades, lutas e problemas. Significa que passamos por essas situações com a atitude correta, com a fé firme, com a presença do melhor Amigo, com a paz que excede a compreensão humana.

Ainda que lutas terríveis tentem nos abater, nada poderá nos afastar da presença e do amor de Deus que está em Cristo Jesus! Se você já conhece e crê neste Amor, você também é mais do que vencedor!

Tenha a atitude de vencedor:

– Confie que Aquele que já concedeu a maior das vitórias, pode te ajudar em todas as circunstâncias do dia a dia.

– Você não pode controlar o que acontece mas pode ter a atitude e a confiança de um campeão em Deus!

– Ore ao Senhor em todas as circunstâncias, Ele tem todo o controle.

– Louve a Deus por ter lhe concedido a salvação em Jesus, e com Ele você ter acesso a muitas outras bençãos.

– Leia o capítulo 8 de Romanos e reflita nas bençãos e vitórias que Deus lhe concede.

– Partilhe com outros a razão da sua vitória, pela fé em Jesus.

OREMOS: Querido Deus, muito obrigada pela maior das vitórias, a salvação pelo Seu infinito amor… Ajuda-me sempre a confiar, de todo coração, que em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor! Seja qual for a situação o Senhor já venceu por mim! Ajuda também aqueles que se sentem derrotados na vida a encontrarem a alegria de ser um campeão em Ti! Em nome de Jesus, eu te agradeço! Amém!

(Com Bíblia OnLine)