Bolsonaro: “TEM QUE TODO MUNDO COMPRAR FUZIL”

Pouco antes das 8 da manhã desta sexta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada. Ao grupo, atacou governadores, ministros, defendeu o tratamento precoce para Covid, a compra de fuzil pela população, criticou a vacina Coronavac e confirmou presença nas manifestações previstas para o feriado da Independência.

O presidente defendeu o armamento da população ao ser questionado sobre o que vai fazer pelos caçadores. “Tem que todo mundo comprar fuzil. O povo armado jamais será escravizado. Sei que custa caro. Tem um idiota lá ‘tem que comprar é feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar.”

Sobre Covid e economia, reforçou que não é possível parar o país. “O tratamento precoce deu certo para mim e para muita gente. Muita gente vai perder alguém para o coronavírus. Lamento. Acontece. A vida é essa. Agora, destruir um país por causa disso?” O chefe do Executivo atacou a vacina Coronavac. “Tô vendo essa vacina Coronovac.” Foi interrompido por uma mulher que gritou “é uma porqueira”. O presidente completou com “não posso nem dizer”. Produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a vacina é eficaz no combate à Covid.

Em um claro ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro reclamou da decisão que quebrou o sigilo de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro. “O sigilo do advogado do Adélio (Bispo) não quebram. Me conformo por não estar um canalha no meu lugar. Se estivesse aqui, vocês estariam na fossa há muito tempo. Não pode um ou dois caras estragar a democracia do Brasil. O câncer já foi para o TSE. Temos que colocar um ponto final nisso.”

Bolsonaro negou um possível golpe. “Alguns querem, dizem, que eu quero dar golpe. Uns idiotas, eu já sou presidente.”