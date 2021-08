Coluna Caio Gottlieb: DURO DE ENGOLIR

Ouviram de oficiais de alta patente da ativa e da reserva que a possibilidade de um golpe de estado está completamente descartada e que as Forças Armadas estão comprometidas com a manutenção da democracia, posição reafirmada enfaticamente com todas as letras nesta quarta-feira (25) durante o discurso proferido pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, nas festividades alusivas ao Dia do Soldado.

Mas existe um problema, e não é novo, que incomoda muito os militares: a perspectiva de uma eventual eleição de Lula em 2022, que os obrigará a bater continência para um ex-presidiário que chefiou o maior esquema de propinas de todos os tempos.

Incomoda eles e todos os cidadãos honestos deste país.