Foz do Iguaçu: CLUBES DE MÃES DESENVOLVEM CAPACITAÇÃO E AUTONOMIA DAS MULHERES

O Programa Opinião, da TV Câmara de Foz, conversou com a Coordenadora dos Clubes de Mães de Foz do Iguaçu, Myrian Bervian. Através do projeto, grupos de mães e avós participam de palestras, rodas de conversa e oficinas de artesanato nas comunidades.