Foz do Iguaçu: PREFEITURA INICIA INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MORUMBI

Atendendo a pedido dos moradores da região Leste da cidade durante o Orçamento Participativo, a Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou a instalação da cobertura da piscina do Centro de Convivência Darci Pedro Zanatta, no bairro Morumbi. As melhorias no espaço, que envolvem também o aquecimento da água e a instalação de vestiários e banheiros, já alcançaram 50% de execução.

O investimento da Prefeitura de Foz do Iguaçu nas melhorias no Centro de Convivência é de R$ 891 mil e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos neste semestre.

Nesta semana, a empresa contratada para a execução dos serviços está colocando as armações da cobertura e nos próximos dias deve iniciar a instalação do telhado.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O Orçamento Participativo é uma ação da Prefeitura de Foz do Iguaçu que permite à população escolher, de forma democrática, quais ações são prioritárias para as regiões, dentro do orçamento disponibilizado pelo município. Apesar de ter sido criado por uma Lei Municipal em 1999, o Orçamento Participativo só passou a funcionar em 2019.

Seguindo todos os protocolos sanitários de saúde, no próximo mês, o Município retomará o Orçamento Participativo. Serão cinco encontros com os moradores de todas as regiões da cidade até o início de outubro. A primeira reunião está programada para o dia 21 de setembro na região Sul da cidade, seguindo nos dias 23, na região Leste, 27, na região Norte, 29, na região Nordeste e no dia 04 de outubro, na região Oeste.

(Da Redação com AMN)