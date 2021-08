Momentos não Tranquilos: LIBERDADE SERÁ MANTIDA A QUALQUER PREÇO, DIZ BOLSONARO EM ATO MILITAR

Em evento militar em Goiânia (GO), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o “Brasil vive momentos não muito tranquilos” e depositou nas Forças Armadas a garantia de que a constituição, a democracia e a liberdade serão mantidas “a qualquer preço”.

“Uma das poucas coisas que me confortam, como presidente da República, é saber que vocês existem. Que estão ao lado da lei, da ordem e da defesa da nossa liberdade, bem maior de um povo. O Brasil vive momentos não muito tranquilos, mas a certeza da existência daqueles que têm acima de tudo sua pátria conforta toda a nossa nação. Nos momentos mais difíceis da história você soldado brasileiro sempre esteve presente”, disse Bolsonaro durante a solenidade de passagem do Copesp (Cmando de Operações Especiais do Exército).

Na ocasião o general de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel substituiu o general de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes.

“Temos uma inabalável e disposição para que a nossa constituição, democracia e liberdade sejam mantidos a qualquer preço. Nós sempre estivemos e estaremos dentro das quatro linhas da Constituição. A certeza que temos um futuro promissor passa pelo soldado brasileiro”, completou o chefe do executivo federal.

No próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência, o presidente confirmou presença em dois atos de apoio ao seu governo. De manhã, participará da manifestação em Brasília, e a tarde, em São Paulo.

Mais cedo, antes de viajar para Goiânia, Bolsonaro conversou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e negou um possível golpe de Estado. “Alguns querem, dizem, que eu quero dar golpe. Uns idiotas, eu já sou presidente”, afirmou.

Ao grupo, atacou governadores e ministros, defendeu o tratamento precoce para Covid e a compra de fuzil pela população. “Tem que todo mundo comprar fuzil. O povo armado jamais será escravizado. Se você não quer comprar fuzil não enche o saco de quem quer comprar.”

O presidente está pressionado com a crise econômica, a alta da inflação em grande parte causada pelo aumento da tarifa na conta de luz e o revés no Senado em relação ao pedido de impeachment feito por ele contra o monistro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Bolsonaro deve participar, ainda nesta sexta-feira (27), de uma motociata na capital goiana.

Sobre a pandemia e seus reflexos na economia nacional, voltou a insistir que não é possível parar o país. “O tratamento precoce deu certo para mim e para muita gente. Muita gente vai perder alguém para o coronavírus. Lamento. Acontece. A vida é essa. Agora, destruir um país por causa disso?”, disparou.

Em um claro ataque aos ministros do STF, reclamou da decisão que quebrou o sigilo de Frederick Wassaf, advogado da família Bolsonaro. “O sigilo do advogado do Adélio (Bispo) não quebram. Me conformo por não estar um canalha no meu lugar. Se estivesse aqui, vocês estariam na fossa há muito tempo. Não pode um ou dois caras estragar a democracia do Brasil. O câncer já foi para o TSE. Temos que colocar um ponto final nisso.”

(Da Redação com R7)