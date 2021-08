Tecnologia: SITE PERMITE TESTAR WINDOWS 11 DIRETO NO NAVEGADOR

Um desenvolvedor conhecido como “Blue Edge” lançou recentemente um “simulador” do novo sistema operacional (SO) da Microsoft chamado “Windows 11 in React”, que funciona direto em navegadores da web, sem a necessidade de downloads ou instalações. As funcionalidades são limitadas, mas permitem um “test drive” com interações básicas, incluindo acesso ao menu “Iniciar”, e consegue até abrir uma cópia da nova Microsoft Store.

O projeto foi realizado com ReactJS, SCSS e CSS e está disponível no GitHub. Ainda em desenvolvimento, a iniciativa pretende introduzir funcionalidades ao explorador de arquivos, temas e planos de fundo, a opção de arrastar e ampliar janelas e telas de bloqueio e de inicialização.

Segundo Blue Edge, o “Windows 11 in React” demorou cerca de uma semana para ser lançado no estado atual. O desenvolvedor também está aceitando sugestões de novos recursos e oferece um canal no Discord para discussões.

Apesar de não ser uma representação totalmente fiel, o trabalho oferece uma boa oportunidade de experimentar as mudanças estéticas e de interface do sistema sem precisar instalar as versões de prévia do SO, que apresentam bugs.

Você pode testar o Windows 11 no navegador neste site. Para quem busca a experiência completa com o sistema, o novo beta do SO já está disponível para Insiders via Windows Update e também com instalação via ISO.

(Da Redação com TecMundo)