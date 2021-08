Exemplo: GESTÃO DE ITAIPU É ELOGIADA PELO PRESIDENTE EM LIVE

Foi durante a live dessa quinta-feira (26), transmitida pelos canais oficiais do presidente, e que pode ser conferida na íntegra abaixo.

Inicialmente na companhia do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e depois em conversa com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, Bolsonaro abordou diversos temas na live, entre eles as obras em execução em diversos pontos do País, especialmente no setor de transportes, como estradas e aeroportos.

A partir de 52:58, ele menciona que “a Itaipu ajudou no alongamento da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu”. Em 53:30, o presidente afirma que, “em administrações anteriores, a Itaipu pouco investia na região” e que “o nosso governo aumentou exponencialmente essa capacidade de investimento”. Bolsonaro fala, ainda das obras da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Há quatro meses e meio no cargo como diretor-geral brasileiro, está é a segunda vez que Itaipu é citada na gestão do general João Francisco Ferreira, na live do presidente.

(Da Redação com JIE)