DEUS PODE E QUER CARREGAR NOSSO FARDO!

“Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas” (Salmos 68:19).

Alguma vez você já teve que carregar algo bastante pesado, sem ter a ajuda de ninguém? Talvez fazer mudanças; ou uma mala que quebrou as rodas, estragou o fecho ou está sem alças; ou foi às compras e depois precisou levar sozinho as muitas sacolas até à casa; ou até mesmo carregando o filhote que adormeceu pesado nos seus braços a meio do caminho para uma consulta… Que grande sufoco!

A cada passo dado, parece que os braços, costas, todo o corpo não vai suportar mais! Como seria bom se alguém se oferecesse para ajudar em ocasiões como essas.

Por vezes o nosso fardo é tão pesado que parece que vai nos esmagar! Olhamos à volta e parece não haver saída, nem ninguém que nos possa ajudar. Mas, espere! Isso não precisa ser assim com você.

Deus não está alheio à sua aflição! Ele está contigo e lhe ajuda, todos os dias, nessa caminhada.

Você não precisa suportar sozinho os pesos da vida. Volte o seu olhar para Jesus e, seja qual for o seu fardo, peça a Sua ajuda. Ele carrega para você!

Entregue tudo nas mãos poderosas d’Deus e confie no Seu constante cuidado e amor!

Deus te ajuda e te sustenta em todos os momentos da sua vida!

– Ore! Clame a Deus entregando a Ele a sua carga pesada.

– Confie no Senhor, Deus todo poderoso! Ele lhe ajuda suportar as dificuldades que você está enfrentando.

– Leia Mateus 11:28-30, medite e descubra como encontrar descanso em Jesus Cristo.

– A Palavra de Deus é refúgio para a alma aflita. Leia, estude e aplique o coração aos ensinamentos bíblicos.

– Deus suporta as suas cargas porque se importa com você. Seja grato pelo auxílio do Pai.

– Tenha empatia pelos que estão passando por aflições também. Fale para pessoas sem esperança do amor e favor de Deus… Certamente, há muitos à sua volta que precisam de ouvir.

OREMOS: Senhor Deus, muito obrigado por vires até mim quando eu estava sobrecarregado, sem esperança nesta vida e teres concedido descanso para a minha alma aflita. Obrigado por carregares o meu fardo pesado! Ajuda-me todos os dias a entregar ao Senhor as dificuldades que sobrevêm sobre mim. Que eu nunca me esqueça e tente carregar os problemas sozinho, sem a Tua ajuda. Ensina-me a ser grato e fiel a Ti. Usa-me como um instrumento Teu para abençoar aqueles que sofrem, sem desfrutar do alívio e do descanso que encontramos somente em Ti. Em nome Jesus eu oro, amém!

(Com Bíblia OnLine)