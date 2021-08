Eleições 2022: ALESSANDRO VIEIRA PRETENDE CONCORRER À PRESIDÊNCIA EM 2022

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), um dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 lançou pré-candidatura à presidência da República. O parlamentar disse que colocou o nome à disposição do partido em razão da ausência de candidatos da chamada “terceira via”.

Alessandro disse que foi encorajado por familiares e pessoas próximas nos últimos dias, enquanto avaliava a possibilidade. Entre os fatores determinantes para a escolha estão os resultados das últimas pesquisas, que mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), isolados na disputa pela vitória.

“Depois de pensar muito, decidi colocar meu nome à disposição do Cidadania como pré-candidato à Presidência. Pelo que tenho visto, nas movimentações de partidos, parlamentares e movimentos de renovação, estamos ficando pra trás no processo de construção da terceira via. Não vamos nos omitir e fortalecer a polarização”, disse Alessandro Vieira.

Tanto Lula quanto Bolsonaro já se articulam para o pleito de 2022. Enquanto Bolsonaro realiza motociatas em diversos estados, o petista se concentra em reuniões com aliados e caravanas pelo país.

(Da Redação com R7)