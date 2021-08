Luto: MORRE LAURINDO ORTEGA, EMBAIXADOR DO TURISMO DE FOZ

Laurindo Ortega morreu neste domingo (29), aos 86 anos, em casa, de causas naturais, próximo às 12h, informação confirmada por familiares. Ortega foi o primeiro agente de viagens de Foz. Ele fundou a primeira agência de turismo do Brasil e se tornou o primeiro delegado regional da Abav (Associação Brasileira dos Agentes de Viagens).

Na década de 1970, Laurindo Ortega ficou conhecido por receber Roger Moore, o astro do cinema que veio até a cidade para gravar cenas da sequência de 007 nas Cataratas do Iguaçu. Os dois ficaram amigos e uma foto dele recebendo o astro que interpretou James Bond, ao lado da esposa, Anita Ortega, correu o mundo.

Como lembram os amigos nas redes sociais, seu Ortega, como era conhecido, estava sempre otimista com o turismo da cidade. “Ele, que foi agente de viagens, operador de câmbio, receptivo e hoteleiro, nossos sentimentos a família e que Deus o receba no campo santo com a glória que merece!!!”

Laurindo Ortega, como lembra o filho Thomas Alfred Banton-Ortega, sempre foi de caráter forte conhecido pela benevolência. Se tornou conhecido no país inteiro, a partir dos anos 1960, após fundar a primeira agência de turismo do país com registro na Embratur.

Filho de “Don Eulálio” e natural de Santo Antônio do Sudoeste, morava com a família na Argentina e em 1959 se mudou para Foz do Iguaçu, onde conheceu Anna Ortega.

À frente da Ortega Turismo, atendeu presidentes, princesas e rainhas, além das celebridades.

O velório será realizado no Cemitério Municipal São João Batista, ainda não teve a hora divulgada. O sepultamento será nesta segunda-feira (30).

(Da Redação com AMN)