Economia: JULHO É O MELHOR MÊS DE 2021 EM EMPREGOS NO TURISMO

Segundo estudo Monitora Turismo, de direção da professora doutora Mariana Aldrigui (USP), o avanço está totalmente ligado à vacinação e consequentemente à flexibilização dos protocolos.

No último dia daquele mês, o País já registrava 49,40% da sua população adulta com a primeira dose ou dose única da vacina, e 19,6% com a segunda dose. Segundo o estudo, a perspectiva de alta demanda entre os meses de agosto e dezembro, é o principal motivo para o aumento nas contratações.

VAGAS FORMAIS DE EMPREGO

Em julho, o Turismo registrou 25% mais vagas formais ocupadas do que no mês anterior, e 120% mais que em maio, indicando que a recuperação pode estar se consolidando. Ainda, do total de vagas formais geradas no Brasil no mês de julho, 6,43% estão vinculadas ao turismo, porém ainda persiste o desafio de recuperar as vagas perdidas por conta da pandemia, que totalizam -58.565.

Fonte: Reprodução/Monitora Turismo.

“Cabe lembrar que o Turismo é um setor intensivo em mão de obra, porém com baixa produtividade em função dos salários baixos na maioria dos postos existentes. Além disso, se caracteriza pela grande informalidade, e também com muitos profissionais atuando como autônomos. Os empregos formais, pré-pandemia, representavam cerca de 35% do pessoal ocupado no setor”, afirma a professora dra. Maria Aldrigui.

Ela ainda ressalta que Estados com destinos consolidados e que conseguiram posicionar bem a venda de produtos para as férias de julho registraram a maior variação no saldo de contratações. Ainda se nota o efeito da demora na retomada das viagens de negócios e dos eventos corporativos.

Monitora Turismo é um painel desenvolvido para acompanhar a movimentação da indústria no Brasil. Inicialmente, são utilizados os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil) e contempla 571 atividades, sendo 21 Diretas, 191 Compartilhadas, 142 Indiretas e 217 Aquecidas.

Fonte: Reprodução/Monitora Turismo.

(Da Redação com PanRotas)