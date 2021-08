Esporte: LICITAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO GINÁSIO COSTA CAVALCANTE VAI ATÉ O DIA 10 DE SETEMBRO

As empresas interessadas em executar as obras de revitalização da Pista de Atletismo do Ginásio Costa Cavalcante têm até o dia 10 de setembro para apresentar as propostas no processo licitatório, aberto pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Com investimento superior a R$ 10 milhões, a partir de um convênio com a Itaipu Binacional, os serviços envolvem a construção de uma pista de atletismo oficial duplo raio, pistas de aquecimento e arquibancadas, vestiários, academia, entre outras estruturas.

A revitalização da pista integra outras iniciativas da administração municipal voltadas à promoção do bem-estar e desenvolvimento social através do incentivo ao esporte, além de fomentar o turismo de eventos da cidade.

Após a conclusão das obras, o espaço esportivo receberá a certificação da International Association of Athletics Federations (IAAF), órgão que gere o atletismo a nível mundial.

Licitação

O processo licitatório do tipo Concorrência foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 5 de agosto, sob o Nº013/2021. A prefeitura disponibilizará até R$ 12.054.503,08 para a execução do serviço, porém, devido à concorrência das empresas, a expectativa é que o valor da obra seja diminuído.

As propostas serão abertas às 9h30 do dia 10 de setembro de 2021, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura. Após a homologação do processo licitatório e a assinatura da Ordem de Serviço, a previsão é que as obras de revitalização sejam concluídas em até 360 dias.

Pista oficial

A nova pista de atletismo de duplo raio com dimensões oficiais (400m) deverá ser entregue já certificada pela IAAF. O projeto contempla instalações para as provas de atletismo, que consiste em seis pistas curvas e oito pistas retas; duas instalações de salto com vara; duas instalações de salto em altura; duas instalações de salto triplo e salto em distância; duas instalações (círculos) para arremesso de peso; duas instalações para lançamento de dardo; um fosso para prova com obstáculos; uma instalação combinada para lançamento de disco e martelo (círculo concêntrico); três pistas de aquecimento e com arquibancada para aproximadamente 500 pessoas.