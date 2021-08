Foz do Iguaçu: CIDADE ESTÁ ENTRE OS CINCOS DESTINOS IMPERDÍVEIS NO PAÍS

Campanha do Ministério do Turismo lista Foz do Iguaçu entre os cinco principais destinos da natureza no País. As Cataratas do Iguaçu estão ao lado da Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada dos Guimarães (MT), Lençóis Maranhenses (MA) e Chapada Diamantina (MG).

“Turismo em Natureza” busca evidenciar o segmento apontado como tendência para a retomada das atividades turísticas em todo o mundo. A ideia é inspirar os brasileiros a conhecerem as belezas do próprio país. Com o slogan “Viaje pelo Brasil. Gigante pela própria natureza”, a campanha é veiculada em mídias digitais, sites do trade turístico e na TV aberta.

“A campanha traz apenas uma amostra de tudo o que o Brasil tem a oferecer. O nosso país possui seis biomas únicos, mais de 8 km de costa, rios, montanhas, vales, chapadas, enfim, uma infinidade de belezas naturais. Sempre há algo a mais para conhecer no Brasil”, disse o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

Parque Nacional

As Cataratas do Iguaçu são apontadas como um dos cartões postais mais visitados do Brasil. “A atração é considerada uma das Sete Maravilhas da Natureza do mundo no Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade”, diz a nota do MTur.

“O parque oferece serviços de passeios de barco e de helicóptero, que proporcionam uma vista diferenciada das quedas d’água, além de restaurante de comida brasileira e ensaios fotográficos para os turistas”.

Três campanhas

Esta já é a terceira campanha que evidencia o Destino Iguaçu. O “Vem pra Foz”, da Itaipu Binacional, já está na sua segunda edição e também está em andamento a “Conheça o Paraná”, da Secretaria Estadual de Comunicação e Cultura. No filme de 30 segundos da campanha estadual, as Cataratas do Iguaçu aparecem sete vezes.

A proposta da campanha estadual mobiliza o paranaense na indicação de atrativos próximos que possam ser conhecidos pela família de carro, com toda a segurança possível, e visitantes de outros estados que pretendem fazer viagens aéreas curtas.

Já o turismo na Itaipu Binacional segue em crescimento com aumento gradual de visitantes ao longo do primeiro semestre do ano. Mais de 30 mil visitantes passaram pelos atrativos da binacional no mês de julho. O crescimento acompanhou a capacidade de atendimento: 30% entre janeiro e março, 50% de abril a julho, chegando aos atuais 70%.

Os números refletem, segundo a usina, o sucesso da campanha “Vem para Foz!”, da Comunicação Social de Itaipu em parceria com o trade turístico. Além de mostrar a variedade de opções do Destino Iguaçu, a campanha mostra que os atrativos são seguros para receber os turistas, devido à adoção de práticas sanitárias no combate à pandemia da covid-19, desde o ano passado.