Foz do Iguaçu: PREFEITO NOMEIA EX-ESPOSA DE DOADOR DE CAMPANHA NO COMANDO DO FOZHABITA

O IGUASSU News vem apurando as denúncias quando a desperdícios do dinheiro do contribuinte iguaçuense no Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, o Fozhabita, que no período de gestão do prefeito Chico Brasileiro, já gastou, segundo orçamentos aprovados para aquela autarquia municipal, 48 milhões sem que o município tenha bancado a construção de uma casa sequer.

A novidade mais recente sobre a forma como Chico Brasileiro tem aplicado o dinheiro dos cofres públicos municipais no Fozhabita, como cabide de emprego no Governo do prefeito Chico Brasileiro é a nomeação da nova diretora superintendente da autarquia, a advogada Elaine Ribeiro de Souza Anderle, que é ex-esposa de um dos maiores doadores de campanha do prefeito de Foz, o também advogado Aquile Anderle, ex-marido de Elaine Anderle.

Eleições 2016 – Conforme apurado pelo IGUASSU News, Aquile Anderle doou R$ 28 mil para Chico Brasileiro na campanha para prefeito em 2016, doação essa confirmada pela imagem adiante extraída á partir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

Eleições 2020 – Também houve outra doação do advogado Anderle na campanha do atual prefeito de Foz nas eleições de 2020, dessa feita no valor de R$ 25 mil. As informações constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no campo divulgação de candidaturas e contas, de onde foi extraída a imagem:

“Isso é uma vergonha. Uma afronta. Fazem tudo isso sem o mínimo pudor. É claro que é um toma lá, da cá. Isso não é doação de campanha, é investimento no qual se investe dinheiro na campanha em troca de nomeação no poder público.”, opina a fonte do IGUASSU News que nos enviou a denúncia e os dados das doações de Aquile Alderete para as campanhas do prefeito Chico Brasileiro. “Quem paga todo esse esquema somos nós, pagadores de impostos. É o nosso dinheiro que paga essa farra toda.”, complementou nossa fonte, que pediu para não ser identificado.

No olho do furacão – A situação, objeto desta matéria, é turbulenta, principalmente porque neste momento o Fozhabita é alvo de suspeitas no suposto direcionamento de negócio milionário envolvendo o programa de regularização fundiária. Além disso, a notícia na semana passada divulgada pelo IGUASSU News, denunciando o gasto de mais de R$ 42 milhões o Fozhabita, reitera-se, sem uma única casa bancada pelo município nos últimos cinco anos.

A nomeação de Elaine Anderle aconteceu no dia 20 de agosto. Ela assumiu a função no lugar de Silvia Aparecida Palandi de Souza, que em seguida foi acomodada pelo prefeito na Diretoria Extraordinária de Orçamento Participativo e Relações com a Comunidade. Esse cargo nomeado sem concurso público é subordinado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, outra pasta “inventada” pelo prefeito em sua primeira gestão, na qual lá se acomodou a primeira-dama, hoje acomada como secretária de Saúde, Rosa Jerônymo (foto ao lado).

No Fozhabita, o primeiro ato da nova diretora-superintendente foi exonerar duas pessoas que estavam em cargos de livre nomeação no instituto. Mandou embora Maria Luiza Silveira Constâncio, do cargo de Assessora Técnica Especial, cargo subordinado diretamente à Diretora Superintendente. No lugar nomeou Helena Maris Lavratti Eckert. A reportagem do IGUASSU News não conseguiu aprurar se Aquile ou Elaine Anderle serão doadores de uma possível candidatura de Rosa Jerôymo nas eleições para deputado em na eleição do ano que vem.

Na mesma data Elaine exonerou outro assessor da diretora anterior. Desligou do cargo Ericson Philippsen Varella. Confira a nomeação de Elaine Anderle:

NOVA DIRETORA TEM LAÇOS HISTÓRICOS COM BRASILEIRO

Elaine Anderle (foto ao lado) está no grupo político de Chico Brasileiro desde a época em que o então marido Aquile Anderle atuava como advogado dos sindicatos controlados pelo PT e pelo antigo PCdoB, partido de origem do prefeito e o seu fiel escudeiro Nilton Bobato. O advogado atuou inclusive na defesa das causas do Sismufi, e a partir desses “espaços” montou com outros parceiros um luxuoso escritório de advocacia na Avenida Paraná. Em seguida se expandiu para a capital Curitiba, onde também mantém escritório de advocacia.

O grupo de causídicos foi denunciado por suposta participação em esquema do programa de regularização fundiária do município, o que é refutado pelo grupo de advogados*, que já divulgaram nota negando o esquema denunciado em matéria deste portal de informações. A denúncia recebida pelo IGUASSU News contém suspeita na movimentação financeira do negócio, uma vez que os custos para cada regularização seriam de R$ 2.800. Considerando que Foz do Iguaçu tem 9 mil famílias esperando a regularização, isso representaria um montante de aproximadamente R$ 25 milhões.

O portal IGUASSU News publicou a reportagem após receber informações e documentos dando conta de um direcionamento do esquema para um grupo de advogados que teria dentro do Governo uma representante para atender aos interesses – exatamente Elaine Ribeiro de Souza Anderle, nomeada do prefeito Chico Brasileiro como presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária prevista no decreto 28.461/2020 também assinado por ele. Agora, Brasileiro, resolveu nomeá-la diretora do instituto responsável pelas regularizações, trazendo mais suspeitas sobre um possível esquema no programa municipal de regularização fundiária.

Elaine Anderle, até sua atual nomeação no comando do Fozhabita, estava nomeada diretora de gabinete do prefeito Chico Brasileiro, mas a ligação vem de muitos anos. Em 2018 a advogada assumiu o comando do Fozhabita, depois de ter sido chefe de gabinete de Chico Brasileiro enquanto ele era deputado estadual, tendo também comandado o gabinete dele quando era vereador. A advogada também comandou por alguns anos a Agência do Trabalhador e advogou no Sismufi.

*CONFIRA AS NOTAS ENVIADAS POR AQUILE E ELAINE ANDERLE SOBRE DENÚNCIAS DE SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA ILEGAL NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO:

Atendendo nossa premissa de cessão de espaço para quem quiser fazer uso do contraditório no IGUASSU News, em razão de eventual citação em matéria neste portal de notícias, publicamos hoje o que recebemos da advogada Elaine Ribeiro de Souza Anderle, chefe de gabinete do prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro, e do também advogado Aquile Anderle, da Anderle & Wrobel Advogados Associados, que rebateram as denúncias objeto da matéria “Foz do Iguaçu: PREFEITURA. SUSPEITA DE FRAUDE EM PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS” (publicada no IGUASSU News em 13-08-2021), denúncias essas recebidas de fontes deste periódico, as quais pediram para terem os nomes preservados.

Para que os leitores que não tenham se inteirado do teor da matéria a qual ora é constada pelos advogados citados, a publicamos novamente, após as respectivas contestações que recebemos dos causídicos locais quanto a matéria do dia 13/08/2021, para que se possa contextualizar o que motivou os operadores do direito a aqui darem suas versões das denúncias que recebemos, versões que, por livre decisão nossa, publicamos:

DIREITO AO CONTRADITÓRIO 1:

“Texto para publicação no exercício do direito de resposta:

A matéria apresentada pelo Jornal Eletrônico Iguassu News em 13.08.2021, tratando da suspeita de fraude em plano de regularização de imóveis, incorreu em erros factuais e desconsiderou a verdade.

Importante ressaltar que nenhum contato foi feito, ANTES da publicação, para investigar e elucidar os fatos e levar aos leitores a divulgação de forma correta. A reportagem buscou supervalorizar e conferir artificialmente credibilidade a uma falsa notícia proferida sem provas.

O Escritório Jurídico – ANDERLE & WROBEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, nunca prestou quaisquer tipos de trabalho relacionado a regularização de imóveis na cidade de Foz do Iguaçu e nem tampouco autorizou ou permitiu que outra pessoa o fizesse em seu nome.

Assim esse direito de resposta vem para repudiar a matéria e restabelecer a verdade, no que tange a seriedade e idoneidade do Escritório Jurídico e de seus sócios;

Foz do Iguaçu, 14 de agosto de 2021.

AQUILE ANDERLE

SÓCIO PROPRIETÁRIO

ANDERLE & WROBEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

DIREITO AO CONTRADITÓRIO 2:

“Texto para publicação no exercício do direito de resposta

A cidade de Foz do Iguaçu aguarda pela Regularização Fundiária há muitas décadas. O tema é polêmico e de difícil resolução. O Programa Moradia Legal surgiu para dizimar esta demanda, e está sendo implantado gradativamente, com o cuidado e respeito devido ao judiciário. A matéria apresentada pelo Jornal Eletrônico Iguassu News em 13.08.2021, tratando da suspeita de fraude em plano de regularização de imóveis, incorreu em erros factuais e desconsiderou a verdade. Importante ressaltar que nenhum contato foi feito, ANTES da publicação, para investigar e elucidar os fatos e levar aos leitores a divulgação de forma correta. A reportagem buscou supervalorizar e conferir artificialmente credibilidade a uma falsa notícia proferida sem provas. O provimento conjunto entre Tribunal de Justiça e Ministério Público trata de regularização de imóveis, através de adesão do município interessado. Esse documento, por si só, respalda toda a conduta no procedimento de regularização fundiária. O jornalista não teve sequer o trabalho de ler o programa ou ao menos fazer uma simples pesquisa na internet sobre o “Programa Moradia Legal” e que efetivamente não há relação com a prática de quaisquer ilícitos. Os aspectos contraditórios e incongruentes da matéria foram fabricados pela reportagem, prejudicando todos os envolvidos e ainda impossibilitando a correta compreensão dos fatos pelo público.

Assim esse direito de resposta vem para repudiar a matéria e restabelecer a verdade, no que tange a seriedade e idoneidade dos envolvidos e do Programa.

Foz do Iguaçu, 13 de agosto de 2021

Elaine Ribeiro de Souza Anderle”

Contraditório: Como de praxe, este portal de informações também está ao dispor para manifestações dos citados na reportagem de hoje, para tanto, bastando apenas que se envie eventuais pedidos de direito de resposta para o e-mail: contato@iguassunews.com.

