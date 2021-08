Foz do Iguaçu: PREFEITURA CONFIRMA ENTREGA DO CONDOMÍNIO DO IDOSO DIA 15 DE SETEMBRO

As obras do condomínio do idoso no bairro Três Lagoas, na região Nordeste de Foz do Iguaçu, serão entregues no dia 15 de setembro. A data foi confirmada no último sábado (28) pelo prefeito, durante o programa “Foz em Ação”, na Rádio Cultura. Ao todo, serão entregues 40 unidades em conjunto com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

O condomínio faz parte do plano municipal que inclui ainda mais 100 moradias em construção pela Cohapar no Residencial Lagoa Dourada, prevê a regularização de nove mil imóveis e de outras 1,5 mil casas do programa Casa Fácil Paraná, adiantou o prefeito. Em um ano e meio, a gestão Chico Brasileiro já entregou mais de 1,1 mil moradias em Foz do Iguaçu.

A cidade tem o maior plano de habitação do interior do país, segundo Brasileiro, graças a esse esforço e entendimento com os governos estadual e federal.

CASAS ADEQUADAS

No condomínio, são 40 casas exclusivas para moradores da terceira idade em formato de loteamento fechado e sob um programa de aluguel social. O investimento da Cohapar atingiu R$ 4,3 milhões.

As casas têm 42 metros quadrados e foram construídas em duplas, conjugadas. São de alvenaria, inclusive a laje, levando em consideração as necessidades climáticas do bairro Três Lagoas, às margens do Lago de Itaipu, e de durabilidade.

Os imóveis têm sala, cozinha, um quarto e um banheiro, além de uma lavanderia externa, projetados para abrigar um idoso ou um casal. As unidades também serão entregues com piso, acabamentos e todas as instalações elétricas e hidráulicas necessárias para o idoso iniciar a mudança de imediato.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Há três grandes particularidades para atender o perfil: as portas são maiores do que os projetos habituais da Cohapar, os banheiros terão barras de segurança e os acessos externos contarão com rampas, pensando também em uma rotina com cadeira de rodas.

Há, ainda, uma horta comunitária elevada com boa estrutura de concreto e floreiras, academia ao ar livre, quiosque, bancos de repouso e um centro de convivência com biblioteca, cozinha com churrasqueira, dois banheiros, sala administrativa, salão de jogos e espaço de atendimento médico. O complexo é fechado com muros e conta com portão e guarita.

(Da Redação com AMN)