Foz do Iguaçu: PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO ESTÁ COM AS INSCRIÇÕES ABERTAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu nesta segunda-feira (30) as inscrições do Processo Seletivo para contratação de estagiários. Para se candidatar às vagas de ensino médio, técnico ou nível superior, basta acessar o site da prefeitura (https://www5.pmfi.pr.gov.br/), clicar no banner do processo seletivo e preencher as informações, anexando documentos e comprovantes de escolaridade, conforme detalhado no edital 002/01/2021.

As inscrições seguirão até o dia 13 de setembro exclusivamente pelo site da prefeitura. Para participar, o candidato deve ter no mínimo 16 anos completos e estar matriculado em uma instituição de ensino sediada em Foz do Iguaçu.

São ofertadas vagas alunos do Ensino Médio Regular, Formação de Docentes de Educação Infantil e Ensino Fundamental Normal Modalidade Regular e de Ensino Superior, modalidade presencial ou Educação à Distância (EAD).

Para o ensino superior são ofertadas vagas para 16 cursos: Administração (a partir do 2º período); Arquitetura e Urbanismo (a partir do 3º período); Ciências da Computação (a partir do 2º período); Ciências Contábeis (a partir do 2º período); Direito (a partir do 3º período); Educação Física Bacharelado (a partir do 2º período); Enfermagem (a partir do 3º período); Farmácia (a partir do 3º período); Gestão Pública (a partir do 2º período); Mídias Digitais (a partir do 2º período); Pedagogia (a partir do 2º período); Publicidade e Propaganda (a partir do 3º período); Serviço Social (a partir do 3º período); Sistemas de Informação (a partir do 2º período); Tecnólogo em Gestão Ambiental (a partir do 2º período) e Turismo (a partir do 2º período).

Para o ensino médio regular, as vagas são para alunos de 1º e 2º anos e para formação de docentes de educação infantil e ensino fundamental as vagas são para alunos do 1º ao 3º ano.

A carga horária e o valor da bolsa-auxílio variam conforme a escolaridade, de R$ 560 para nível médio com quatro horas diárias, a R$ 760 para nível superior com seis horas diárias. O estagiário também receberá auxílio transporte no valor de R$ 170. A carga horária ficará a critério da Administração Municipal, de acordo com a necessidade das vagas.

CLASSIFICAÇÃO

Para a classificação dos estudantes será utilizada a Média Aritmética Simples das notas apresentadas na inscrição, que deverá ser igual ou superior a 50 pontos. Serão reservadas 5% das vagas as pessoas com deficiência para os cursos oferecidos, desde que a deficiência seja compatível com as atividades do estágio. O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período. A classificação final será divulgada no dia 8 de outubro.

(Da Redação com AMN)