Política Bem Feita: SOLDADO FRUET QUESTIONA GASTOS DO GOVERNO COM AVIÕES E HELICÓPTEROS

Quanto o Governo do Paraná gasta com transporte aéreo de autoridades? É essa resposta que o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) busca através do requerimento protocolado nesta segunda-feira (30) ao chefe da Casa Militar, tenente-coronel QOPM Welby Pereira Sales. No expediente, o parlamentar solicitou dados detalhados sobre o uso dos aviões e helicópteros, próprios, locados ou cedidos, à disposição do Estado, principalmente sobre a utilização das aeronaves para locomoção do governador, secretários estaduais, presidentes e diretores das entidades da administração pública indireta.

Segundo o Soldado Fruet, esta é mais uma iniciativa do seu mandato voltada à fiscalização dos atos do Poder Executivo. “O objetivo é verificar a eficiência do uso do dinheiro público”, destacou. Ele lembrou que, nos primeiros dias da gestão, em janeiro de 2019, o governador Carlos Massa Ratinho Junior devolveu o jato que ficava à disposição do Governo do Estado, alegando que o encerramento do contrato de aluguel do avião geraria economia de R$ 4,5 milhões por ano aos cofres públicos. “Já se passaram dois anos e meio desse anúncio, o povo paranaense precisa saber se efetivamente o Estado está economizando com transporte aéreo”, afirmou.

O deputado questionou: quantidade de aviões e helicópteros à disposição do Governo do Estado para transporte de autoridades; se existe aeronave de uso exclusivo de uma determinada autoridade ou secretaria; se há locação esporádica de avião a jato; custos com manutenção, aluguéis e despesas acessórias de cada aeronave nos últimos doze meses e o custo médio anual nos últimos cinco anos; horas de voo realizadas nos últimos doze meses por aeronave e por autoridade estadual; média de horas voadas nos últimos cinco anos; e também o número de aviões e helicópteros empregados em tempo integral nas atividades de combate ao coronavírus, transporte de órgãos para transplantes e resgate de acidentados.

Além disso, o Soldado Fruet indagou se existe ato administrativo, convênio ou contrato para que o Estado utilize o King Air da Companhia Paranaense de Energia (Copel)? Em caso positivo, ele pede o fornecimento de cópia integral do termo que confere lastro ao empréstimo e da ata da reunião do Conselho de Administração da Copel em que houve sua ratificação, além do número de horas de voo realizadas, valores dessas horas de voo, autoridades transportadas e quantas horas de voo realizadas para transportar autoridades estaduais foram custeadas pela Copel.