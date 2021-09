Coluna Caio Gottlieb: À MEMÓRIA DO COMENDADOR

Autêntico self-made-man, o empresário Laurindo Ortega foi um dos maiores desbravadores da indústria turística da cidade.

Paranaense de Santo Antônio do Sudoeste, descendente de espanhóis, ele chegou à tríplice fronteira na década de 50 com os pais e irmãos, vindos da Argentina, onde estiveram residindo por um certo tempo.

Com apurado tirocínio para os negócios, aprendeu desde cedo que o segredo para fazer fortuna era guardar boa parte do que ganhava.

Depois de trabalhar como empregado no ramo madeireiro, abriu uma pequena loja de bugigangas e souvenirs e completava a renda fazendo “rolos” (a expressão era dele), comprando, vendendo e trocando carros e terrenos, sempre cumprindo à risca o ensinamento de economizar o máximo que podia.

Teve uma casa de câmbio, abriu a primeira agência de viagens e construiu o primeiro hotel de luxo de Foz, empreendimentos batizados com o seu sobrenome, que virou uma marca emblemática no trade turístico nacional e internacional, permitindo-lhe amealhar um belo patrimônio.

Tornou-se um dos grandes anfitriões das celebridades do mundo inteiro que visitavam a cidade, entre elas o ator inglês Roger Moore, um dos mais icônicos intérpretes do espião James Bond, que veio gravar nas Cataratas do Iguaçu cenas do filme “007 Contra o Foguete da Morte”, a quem ofereceu, ao lado da esposa Anita, uma comentada recepção, registrada na foto aqui postada.

Agraciado com diversos títulos de comendador, como os amigos, carinhosamente, gostavam de chamá-lo, ele recebeu o apelido de Tio Patinhas por ter a fama de cultivar a sovinice do lendário personagem de Walt Disney, o que talvez não tenha sido muito justo.

Inveterado fumante de charutos e apreciador de bons vinhos, Ortega, na verdade, era extremamente generoso com pessoas necessitadas, sempre pronto a auxiliá-las doando passagens e pagando tratamentos médicos.

Não o via há alguns anos, mas a sua figura alegre, carismática e cativante, com quem convivi fraternalmente no longo período em que morei em Foz, nunca saiu das minhas melhores lembranças.

Descanse em paz, comendador.